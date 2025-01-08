盧巧音久違於麥花臣節開騷　談「努力論」：上台要識唱同歌迷溝通

歌手盧巧音（Candy）久違開騷，將於4月26日在麥花臣場館舉辦「麥花臣節 x Candy Lo Timeline 2 Concert」，今日（8日）她出席記者招待會，她提到上次舉行個唱時爸爸不舒服入院，有一刻想取消，故開騷不盡興，今次想再與歌迷經歷不同氛圍，也帶了新歌與歌迷再會。

盧巧音久違開騷！（葉志明 攝）

盧巧音老公、KOLOR主唱蘇浩才（Sammy）早前左耳突然失聰，醫生懷疑是細菌入耳令神經發炎，導致耳中風，盧巧音稱Sammy睇完醫生後聽力已回復七、八成，針灸完後已完全康復。至於KOLOR上月因場地問題，將成軍20周年演唱會延期並改為網上演唱會，盧巧音有安慰老公，並相信KOLOR有機會、有時間及有能力將再開騷。

盧巧音Deep V現身，狀態大勇。（葉志明 攝）

說到今年叱咤頒獎禮過後引發迴響的「努力論」（意指網絡上有部分粉絲為支持偶像，經常指自己偶像很努力，希望不支持人士或黑粉改變想法），盧巧音作為早年叱咤得獎常客，問到如何看待上述現象，她稱沒有留意近日網上言論，故沒太大意見，不過盧巧音分享前輩經驗道：「我諗上得個台，除咗你要唱得、你要懂得點樣講嘢，你要懂得點樣同你嘅歌迷溝通。」