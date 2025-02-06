專訪｜陳葦璇爆女團平均收入得3千　自資六位數出新歌：係好燒錢

獨立歌手陳葦璇今年入行第10周年，她最近推出全新派台作品《WAKE》，並且接受《香港01》 專訪宣傳：「呢首歌係覺醒嘅意思亦都係想表達勇敢展現自己嘅中心思想，我上一年離開舊公司之後都諗緊咩音樂風格更適合自己，我最鍾意嘅舞台就係歐美風格。」她繼續指新歌歌詞別具意義，並表示：「好多時候以前嘅歌都係公司同埋前輩畀意見我，我就一路喺嗰個時期學習同埋吸收，我之前嘅創作係比較少，兩年前的經營自己嘅YouTube Channel，同好多唔同嘅人合作，自己負責剪片，原來我自己都可以創作多啲自己嘅音樂，應該要畀多啲信心自己。」

獨立歌手陳葦璇今年入行第10周年，她最近推出全新派台作品《WAKE》。（葉志明攝）

陳葦璇新歌MV比堅尼登場勁性感

陳葦璇透露新歌《WAKE》MV自己有份剪輯，並分享：「我連續剪咗三日左右，每日都剪咗超過六個鐘，我剪完之後每一part都會問團隊嘅合作夥伴剪成點。」講到她在MV登場的多套服裝，她表示：「有一件紅色嘅比堅尼，其實本身唔係比堅尼，只不過係一件衫，將佢剪接再裁縫過變成一個紅色嘅比堅尼，所以要多謝服裝師。」

陳葦璇身材一流。

高難度一字馬。

被問到比堅尼的尺度是否太性感，她表示：「我覺得係靚嘅，性感唔性感嘅界線對好多人嚟講都唔一樣，我覺得展現健康，29歲呢一個年紀係好自信嘅狀態。」提到較早前發文曾經談論有關網民通常「like泳衣照」，她回應：「我覺得靚嘅嘢無妨展現出嚟，唔應該將框框框住自己，最緊要自己自信舒服，作品係有美感嘅。」

陳葦璇坦言享受展現29歲健康性感美。（葉志明攝）

陳葦璇拒談前唱片公司環球合約

被問到推出新歌是否自資推出，陳葦璇表示：「我而家係獨立歌手，都花費咗六位數字，當中包括錄音同埋MV嘅拍攝。」談及為什麼會離開前公司環球，她說：「呢個就唔方便講啦！（當時簽約兩年？）合約嘅嘢都唔方便講，尊重返大家係好啲嘅。」當時簽約環球唱片推出《一個傻瓜一個啞》獲得多個電台冠軍榜，她表示：「嗰個時期我學到好多關於慢歌嘅技巧，嗰陣時我都幾驚唱慢歌，當時同舒文合作，佢教咗我好多唱歌技巧，我總共錄咗14個章節，嗰陣時磨練咗新嘅技能就係唱慢歌都OK。」

陳葦璇自爆花六位數自資出新歌。（葉志明攝）

談及當時歌曲備受肯定是否望開演唱會，陳葦璇表示：「其實我一直都想開騷，當送俾自己嘅禮物。但確實嘅實行進度就未諗，我今年淨係想出EP，陸續做緊歌曲，MV又要自己拍自己剪，所以要處理好多嘢，EP大概想出五首歌。」

陳葦璇預告今年會出EP。（葉志明攝）

陳葦璇自認做獨立歌手好燒金錢

講到入行10年最深刻的階段，陳葦璇表示：「一定係近期，用咁多心機時間體力同埋金錢去完成新歌呢一個作品，雖然創作歌曲同埋拍MV都有好多人幫助，不過我要專注好多嘅嘢，呢首歌係10年以來最滿意嘅作品。」被問到低潮的階段，她說：「低潮一定有嘅，每日都覺得好攰嘅狀態，好多嘢要處理，好多方面嘅嘢都要去諗，做音樂會有滿足感。」講到「做獨立歌手係賺唔到錢」，她坦言：「做獨立歌手係好燒金錢嘅一件事，要投資好多嘢落去拍MV，希望今年可以做到一個平衡。」

陳葦璇分享熱愛音樂事業發展，為自己帶來許多的滿足感！（葉志明攝）

陳葦璇指當年加入As One兩年總共只得四萬蚊收入

提到初入行加入女子歌唱組合As One的階段，每個月收入平均只得三千元，陳葦璇說：「我初入行做女團時期，頭兩年淨係得四萬蚊嘅支票，第一張支票就係四萬蚊收入。」她透露當初是參加商台的女團選拔而獲得賞識加入As One，講到當時期收入是否一早預料之內，她表示：「當時唔知道，純粹係一個追夢嘅心態好想成為歌手。」至於是否需要向家人借錢作生活使費，她說：「我又從來冇問過屋企借錢或者要零用錢，我中學嘅時期已經非常之慳，我嘅賺錢方法就係參加唔同嘅歌唱比賽，都會有獎金，將啲獎金儲埋當做使費用。」

前女子歌唱組合As One。（網上圖片）

講到有否經歷過捱餓階段，陳葦璇說：「好少俾自己捱餓，因為我自己識煮飯，煮飯都幾好食，唔使用好多錢，幾十蚊都可以煮到一餐幾好嘅，一日三餐都OK。」她透露從小就會與家人去買餸煮飯，並表示：「屋企人從小培養我就要好節儉，理財技巧同埋點樣去買餸平啲。」

陳葦璇透露從小就會與家人去買餸煮飯，已經懂得節儉的道理。（葉志明攝）

自爆有掙扎參加《全民造星III》

提到As one後解散後是否有掙扎過再參加《全民造星III》，她坦言：「我有掙扎過，我係好想捉緊機會嘅一個人，我嗰陣有問當時嘅公司可唔可以畀我去報名？佢哋就話個報名名額就full咗，但嗰日係last day嘅interview我就即刻聯絡幫佢哋節目比賽跳舞嘅dancer朋友，睇有冇認識人嘅電話去報名參加，佢哋好快回覆我有位，我就好順利成為最後一位參賽者。」被問到當時參加《全民造星III》時已經有知名度，是否對於參賽有壓力，她表示：「其實我冇乜壓力，我自己都係一個好鍾意比賽嘅人，有舞台表演嘅機會好難得，有舞台嘅地方我都會有興奮嘅心情。」

陳葦璇參加《全民造星III》奪得亞軍。（Instagram：@hahakirac）

她憶述當時比賽奪得亞軍的心情：「係呀！我嗰陣嘅助手影低我，我個樣都幾surprised！電視播出嘅畫面可以睇到票數，但其實我哋喺後台咩都睇唔到，淨係記得完成咗自己嘅表演，所以完全唔知道出邊嘅票數。」她指製作音樂並非只追求獎項。

陳葦璇指製作音樂並非只追求獎項。（葉志明攝）

否認搬豪宅透露住村屋二萬蚊單位

提到最近新居入伙，陳葦璇笑言：「我年年都新居入伙，因為我年年都搬屋。」至於為什麼會搬去新單位，她表示：「我每年都會睇屋，揀呢個單位之前我都睇咗10幾間屋，因為想同男朋友一齊住，所以單位會比以前大啲，希望有多啲環境俾我創作。」被問到是否屬於豪宅單位，她說：「都係村屋單位，因為我拍影片一開頭都有介紹，我一直都好想試住喺村屋，我好多嘅Artist朋友都有養寵物，或者鍾意郊區嘅地方諗嘢比較舒服，所以我都成日參觀佢哋嘅村屋。」

陳葦璇最近新居入伙住村屋二萬蚊單位。（YouTube@陳葦璇Kira）

煮食枱後面有鏡櫃，收納空間足，亦營造更大空間感。（YouTube@陳葦璇Kira）

她繼續指每年需要付月租兩萬元左右。被問到自己是否有置業，她表示：「當初我自己儲錢，我冇股票投資。我成日儲到錢就會交畀阿媽做佢嘅投資，佢又幫我去申請基金，但我唔係好識，我有糧出就會話畀佢聽。」她預告今年五月會演出音樂劇。被問到今年是否有計劃結婚，她說：「結婚就冇啦！（30歲之前要結婚？）我諗呢啲思想唔會係而家年代嘅人會去諗嘅嘢。」

三邊落床，床邊即使做一字馬都未掂到窗，L型窗景觀亦相當開揚。（YouTube@陳葦璇Kira）