Daze in White新歌提醒重拾勇氣修補關係：回不去也能創造未來

由主音Felix、Gtr & Keyboard手Eugene、鼓手Dash、Bass手Dennis及Guitar手Michael組成的樂隊Daze in White，今年首支派台作品《再會 總有》今日（27日）上架。一如以往，歌曲由Daze in White樂隊成員包辦作曲、填詞，編曲及監製亦跟去年的作品《選取快樂》一樣，找來合作無間、由周國賢領軍的樂隊Zarahn結他手高佬（Goro Wong）主理。

樂隊Daze in White，今年首支派台作品《再會 總有》今日（27日）上架，一如以往，歌曲由Daze in White樂隊成員包辦作曲、填詞。

Daze in White除了懂得「選取快樂」，亦深信每段關係都是選擇，只要嘗試多做一步、及時擁抱，只要想見就可再見。明明從前是最親密的隊友，互相信任，交換秘密，無所不談，現在卻連回覆一個限時動態也會猶豫。是彼此都變了，但其實大家都不會知道，因為彼此的關係仍然停留在那個瞬間，了解再沒有加深，牽絆消失原因不明。有勇氣重新拾回「你們」嗎？

Daze in White加入了樂隊成員自身故事，提醒大家有些關係其實從未消失，當我們發覺缺了一塊時，便正正是修補的時候，只要勇敢踏出第一步，即使回不去了也能一起創造未來。

歌曲加入了樂隊成員自身故事，提醒大家有些關係其實從未消失，只是我們害怕捉緊，當我們發覺缺了一塊時，便正正是修補的時候，只要勇敢踏出第一步，就如歌曲的英文名稱《Stay in Touch》，即使回不去了也能一起創造未來。