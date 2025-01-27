陳慧嫻演唱會跌倒撞瘀膝頭、甩打底褲唔怕走光　尾場派六位數利是

陳慧嫻相隔9年再度踏上紅館，舉行《The Fabulous 40 Priscilla LIVE IN HONG KONG陳慧嫻演唱會》，目前完成了五場，尚餘年初二尾場。慧嫻在第五場完騷後接受訪問，認為一場比一場好，更透露自己揀唱《去吧》，因為昨晚（26日）是龍年最後一場，寓意：「新嘅一年，本身諗住，龍年去吧，今年有咩唔開心，就去吧，開心迎接蛇年來臨。」雖然有得小休幾日，不過慧嫻就表示自己主要都是養聲，並留在家裡封利是，預備尾場派6位數利是畀台前幕後工作人員。

陳慧嫻順利完成五場演唱會，準備好初二尾場派六位數利是，非常錫工作人員。（梁碧玲攝）

講到較早場數發生小意外，頭場身穿深藍色公主裙時跌倒，她指第二場已立即加上手抽，安全很多。慧嫻又表示：「今次啲衫都好重，啲布好厚下，又要著好高嘅platform鞋，第一次演唱會著咁高嘅鞋，啲衫又重，要用力啲，行得小心啲。我唔知自己行路有啲奇怪，所以好開放咁去行，但係一下就跌咗响度。（踩到條裙？）佢冇得抽起，原來我踩咗落塊布，另一隻腳再去就跌。」她當時也不以為然，後來才發現膝頭哥跌瘀了，笑稱自己向來不了解自己身體，幸好不是太痛，「嗰下我又好彩識得跪下，唔知係咪平時有郁開，冇咁傷。」

演唱會眾多服裝中，陳慧嫻最喜歡就是這套深藍色裙，她坦言第二場開始都有陰影。（梁碧玲攝）

至於另一場甩打底褲，慧嫻就說：「因為我『休』得唔夠高，佢哋話我瘦咗啲，所以彈吓彈吓嘅時候就彈咗落嚟，大家著過褲都知，條底褲跌咗一半落嚟，行都行唔到。我又冇乜儀態，咪當場『休』返佢，反射性反應。」她更笑言第二場已即刻換過條細Size的打底褲：「我唔怕走光呀，『休』高啲。」

陳慧嫻指因為自己瘦咗，所以不慎令打底褲滑落，之後已換上較細碼的打底褲，笑言不怕走光。（梁碧玲攝）

第五場邀請ERROR做嘉賓，有部份內地觀眾不滿，慧嫻就解釋自己與ERROR結緣，因為四子新歌找了她來客串，自己認識了年青的新朋友，覺得很開心，也希望被更多年青朋友認識到，於是邀請她們。在演唱會上，她說自己跟肥仔身高最接近，所以只會跟他說話，問到與哪位ERROR成員最熟稔，慧嫻說：「肥仔最識氹人講嘢，同埋佢教跳舞，又叫我跟佢跳舞，所以肥仔最多講嘢。」

陳慧嫻解釋自己與ERROR結緣，因為四子新歌找了她來客串，她也很開心認識了這些年青朋友。（梁碧玲攝）

ERROR在演唱會上用港普自稱叫「錯誤」，又氹得陳慧嫻好開心！（梁碧玲攝）

陳慧嫻同肥仔最夾得嚟。（梁碧玲攝）

至於在演唱會播出的片段上，慧嫻剖白內心世界，講到眼濕濕，她透露都是按導演要求發揮，但每句都是真心話。被問會否想搵男朋友，她說：「我講咗㗎喇，我唔需要，去到呢個年紀唔會強求，有咁多歌迷陪住已經好足夠，亦有好多朋友。但如果命運安排突然有一個人出現，又覺得好舒服，當然唔會抗拒。」

被問演唱會有假門票事件，陳慧嫻卻不知情，表示：「人哋啲Show我就知，我唔知我都有喎。」（梁碧玲攝）

被問初二完騷後最想做什麼，陳慧嫻說：「返屋企瞓覺，以前鍾意去旅行，而家覺得好攰，執喼都想癲。」（梁碧玲攝）

陳慧嫻透露完騷後會開始巡迴，對Part 2暫未有想法，一切交由英皇決定。（梁碧玲攝）

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