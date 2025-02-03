賀年電音｜傳統賀年歌以外的選擇？

又到了劉德華全面解凍的農曆新年，無論是出於自願還是被逼，新年期間從早到晚都總有機會聽到各式各樣的賀年歌。歷史最悠久的賀年歌可追溯至1946年出產的《恭喜恭喜》，然而最初它是一首抗戰歌曲而非賀年歌。直至70年代，原創廣東歌開始出現，音樂人關聖佑應唱片公司要求製作了賀年專輯《歡樂年年》，全碟歌曲由鄭少秋和汪明荃主唱，當中收錄的賀年歌例如《歡樂年年》和《迎春花》等，多年來被不同歌手翻唱並傳頌至今。

由關聖佑打造的元祖級賀年專輯《歡樂年年》。

由於歷史悠久，加上世代傳頌，傳統賀年歌的地位很難被超越，情況就如聖誕歌亦是傳統的最為經典。不過多年來唱片公司仍然推陳出新，把賀年歌重新編曲追上時代的步伐，並出動旗下歌星大合唱推出新的賀年專輯。到千禧年代唱片公司都接近每年出產一首賀年歌，有的以串燒歌形式將多首賀年歌合為一體，像Twins的《孖寶668》便䋴合《歡樂年年》、《財神到》等多首傳統賀年歌。

Twins自2002年開始連續7年均有推出賀年歌，其中《孖寶668》是一首長達7分鐘的串燒歌。

即使新穎的原創賀年歌例如《你最紅》成功擺脫傳統賀年歌的限制，但其傳頌度之高亦容易聽膩。本月專欄便挑選數首賀年歌，為你的賀年歌單提供額外選擇。

▌吳君如 - 《恭喜發財利是來》

《恭喜發財利是來》。

《恭喜發財利是來》是吳君如在1993推出的賀年歌，一方面帶有濃厚90年代英倫地下電子音樂Breaks的風味，以其標誌性的鼓聲作為歌曲基礎，並滲入輕微的Acid音色；另一方面亦會在主旋律用上中樂，配合副歌歌詞「恭喜發財利是來」帶出新年氣氛，從音樂性上展現中西合璧，亦有別於傳統的賀年歌，藉此吸引年輕聽眾。

歌曲另一亮點絕對是中後段吳君如一口氣以急口令方式唸出29組四字詞語，當中內容亦十分有趣，除了傳統四字恭賀說話例如「恭喜發財」、「龍馬精神」，仔細聆聽會發現混入了一些好像「財經新聞」和「蝦餃燒賣」般非恭賀四字詞語。這種「惡搞」貼合吳君如的形象，亦符合詞人黃霑的形象。

《恭喜發財利是來》的曲和詞皆出自黃霑手筆，他更把當時的政治人物「平叔」和「肥彭」入詞，令人聯想起他在1989年的個人聖誕專輯《香港X’mas》。若你曾細閱過這張聖誕專輯的歌詞，便不會對黃霑這種填詞小巧思感到意外。

黃霑在1989年推出惡搞聖誕專輯《香港X’mas》。

吳君如在90年代加入唱片公司BMG出道，推出過數張專輯，早於1992年的專輯《裝傻》中已有一首國語賀年歌名為《新年快樂》，不過悅耳及流行程度遠不及《恭喜發財利是來》。《恭喜發財利是來》最先收錄於BMG合輯《十三吉祥精選》，其後連同其他新舊作品一併集結成她的首張粵語大碟《我有我的溫柔》。

這首賀年歌在當時頗受歡迎，根據資料所示這是吳君如第一首亦是唯一一首流行榜冠軍歌，其後更獲得叱咤樂壇生力軍女歌手銀獎，相信這首冠軍賀年歌功不可沒，同時不難感受到商台對吳君如自出道以來的支持。

商台在80年代至90年代曾經有一個農曆新年特備節目《除夕龍鳳配．亂點鴛鴦譜》，於除夕邀請不同歌手在節目翻唱其他歌手在過去一年的大熱作品。在1994年的節目中，《恭喜發財利是來》亦被選為翻唱的歌曲之一，而翻唱的歌手是彭羚。從網上聲帶所聽，彭羚一改慣常充滿仙氣和靈氣的唱腔，因應曲風而調整為較活潑的演繹，感覺新鮮，她更在中段的急口令笑場，讓聽眾感受到另一面的彭羚，成為這首賀年歌的珍貴版本。

▌黃子華 - 《利是屬於你》

《利是屬於你》。

《利是屬於你》是黃子華在2001年推出的賀年歌，他曾於2018年的農曆新年在社交平台上載片段重提這首舊歌。歌曲收錄於黃子華EP《Experience》，富有當代英倫Jungle / Drum n Bass風格。這種速度快且富律動性的音樂，非常適合這首定位跳脫的新年歌。編曲由Edward Lee和Charles Lee負責，二人自千禧年加入華納成為合約作曲人，一直與方大同合作無間。他們包辦《Experience》全碟的編曲，二人亦再分別為專輯中其他歌曲擔任監製。

《利是屬於你》的編曲豐富多變，開首的取樣和捽碟聲經已十分搶耳，再運用一位伯伯的獨白「恭喜發財，利是逗來」進行混音，為歌曲點題。歌曲中間穿插不同段落，有的用上中樂突顯新年氣氛，到中段又會突然改變節奏，由黃子華說唱一段英文歌詞。透過各種捽碟聲、鼓點編排和聲音效果的應用，令各段落既可流暢融合又能保留歌曲的趣味。

歌詞方面由黃子華親自填寫，亦配合著調皮的音樂。有別於傳統新年歌，《利是屬於你》沒有泛濫式的祝賀內容，反而更著眼於香港人最重視的錢。一句「I want my Lai-Shi Back（俾番D利是我）」貫穿整首歌，加上他的演繹，彷彿道出普羅大眾在農曆新年對利是的渴求和執著，可以的話試問有哪一位不想收回派出的利是呢﹖

整張《Experience》都有黃子華好友羅金榮（Wing Lo）擔任監製一職，二人多年前因一次訪問而認識。當時黃子華擔任節目助理跟隨導演做訪問，羅金榮因在歌唱比賽奪冠而受訪。然而二人的友誼卻始於數年後，那時黃子華拍攝的電影碰巧租用了羅金榮的住所，晚上在酒吧巧遇羅金榮，才得悉他是剛才拍攝的屋主。羅金榮於90年代擔任樂隊幕後玩家的主音，後來為黃子華的《藍天》作曲，近年羅金榮亦因參與《中年好聲音》而重投幕前。

黃子華與好友羅金榮（Wing Lo）相識多年。

▌賀年合輯 - 《虎年萬事足》

《虎年萬事足》。

除了上述兩首融合英倫電子音樂風格的原創香港賀年歌，新一代電子音樂製作人亦以自己的方式去演繹他們心中的賀年歌。2022年推出的賀年合輯《虎年萬事足》，收錄多位本地DJ及製作人為這個企劃而製作的歌曲，五首作品都充滿著各單位的個人色彩。

第一首《Big Fat Year》由本地電子音樂單位BEAT FRIDAY製作，主理人INK每星期以音樂週記形式發佈音樂，風格涵蓋Hip Hop、Electro和Trap等。由於他鍾情舊式電影，因此不難發現他的作品都會有懷舊音樂的聲音取樣。《Big Fat Year》便取樣了一套舊上海電影的主題曲《過一個大肥年》，由林翠主唱，因此INK亦將作品取命為《Big Fat Year》。同年他亦曾在個人EP《Mar!》發佈了歌曲《Go Tiger》，同樣帶有濃厚的農曆新年氣氛。

BEAT FRIDAY。

第二首《李白和你Rave》由本地Bass Music音樂人中E師製作，歌曲具備現今流行的電子音樂結構，透過Buildup和Drop去營造刺激感和興奮感，同時在不同Drop的段落用上不一樣的節奏，令歌曲持續有新鮮感。中E師在2019年的《中E Chinese Ecstasy》EP中亦有一首充滿賀年氣氛的歌曲名為《年》，《李白和你Rave》就像是《年》的延續。兩首歌均能感受到中E師在聲音設計和選擇上的個人口味，亦能體會到他的音樂造詣在數年間的成長。

中E師。

第三首《恭喜你》的製作人是本地Footwork音樂的重要人物FINGERGAP，他取樣傳統賀年歌《恭喜你》的人聲部份，重新剪輯和編排，亦保留《恭喜你》的中樂旋律部份，把兩者配合Footwork急速而多變的鼓點節奏，使人有隨著音樂舞動的衝動。FINGERGAP一直致力於推廣Footwork音樂，並透過與廣東流行曲的融合發掘本地音樂的可能性。他曾於2021年推出Remix合輯《小心地滑》，由60年代的《情花開》到千禧年代的《K歌之王》，都化成FINGERGAP獨有的Footwork版本。

FINGERGAP。

第四首《財神到（Let’s go to Cyber Fabsabs Remix）》由Cantomania現任主理人DJ Fabsabs製作，取樣許冠傑賀年名曲《財神到》，在歌曲中隱約地出現。整首歌曲都以Four-on-the-floor的節奏推進，所選取的電子合成器聲音亦十分迷幻，的確頗有Cyber感覺。歌曲間中亦穿插Beatbox的聲音，為冰冷的音色注入一點溫度，而Fabsabs亦加入旁白，猶如電台DJ「Tag歌」的氣氛。其實Fabsabs間中會在逸東酒店的Eaton Radio化身電台DJ，分享他喜愛的音樂。

Fabsabs。

專輯最後一首賀年歌是《迎春花（19860208猛虎出閘迎新春）[張學丘 & INK Remix]》，由網絡歌手張學丘翻唱經典賀年歌《迎春花》，並由INK重新混音及製作。歌曲志在模仿80年代的廣東歌，除了聲音選擇，歌名亦啟發自當年一些Remix版本的命名方式。INK以節拍星期五的身份經營這個廣東歌品牌，從Serrini的Remix開始，都會為歌曲設定日期和場景。而這首《迎春花》便設定在1986年2月8日年三十晚的時空，歌手張學丘將會在賀年節目《猛虎出閘迎新春》現身表演。INK亦邀請了電台DJ鄒攝聲演旁白，營造復古的賀年氣氛。