鄧麗欣邀梁仲恆做MV男主角　10度下拍落水戲︰本身話Stephy一齊落

鄧麗欣（Stephy）最近推出新歌《不可得》，邀得好戲之人梁仲恆（阿炳）擔任MV男主角。拍攝當日氣溫急降，阿炳於清晨五時冒着十度低溫拍落水戲，笑言甘為Stephy拚命演出，獲對方大讚專業。他在MV中有連場內心戲，情感爆發兼出動真眼淚，非常考演技。而同樣是好戲之人的Stephy拍攝與劉皓嵐（飾演阿炳童年）分離場口時更真情流露，淚流滿面，演出細膩動人！

3月即將舉行紅館演唱會的Stephy，再推出全新歌曲。（唱片公司提供）

《不可得》MV從阿炳的夢境出發，講述當人面對失去時的抉擇，阿炳解釋說：「故事中嘅男仔嘗試喺夢中搵返心入面一直缺失嘅嘢，當失去親人或者好重要嘅關係時要點面對？會治理好傷口定帶住創傷走落去？」

MV其中一幕講到阿炳在夢中遇溺，雖然拍攝清晨氣溫只有十度，不過阿炳笑言在水中掙扎加促血氣運行，所以並沒有想像般寒冷。每當他一上水，工作人員立即為他披上保暖氈保暖。阿炳搞笑表示︰「本身有少少想推，但因為導演Kendra話Stephy會同我一齊落水，我即刻拚咗條命出去，點知原來係騙局嚟。」Stephy鬼馬回應說︰「嗱！唔關我事，我係唔知呢單嘢，我一早講咗唔會落水。我心諗，阿炳咁好嘅，咁樣落水都肯。」二人互望大笑後，Stephy感激說︰「你真係好好，好多謝你！」

MV另外一幕講到阿炳夢見小時候與Stephy相處的美好時光，Stephy與飾演阿炳童年的劉皓嵐一同吃飯，還親手切蘋果給對方，場面溫馨。她隨後帶着行李離開，皓嵐追到門前，二人對望相擁時，Stephy淚流滿面難掩不捨之情，場面感人。阿炳呷醋表示︰「皓嵐同Stephy有對手戲，但我冇，我就覺得唔公平嘅。」他忍不住大笑，續說︰「我以為有落水戲，最後直頭連對手戲都冇，天大騙局。（Stephy：咁你而家係咪想走？）唔係！我見到你都開心。」

MV另外一幕講到阿炳夢見小時候與Stephy相處的美好時光。（唱片公司提供）

（唱片公司提供）

新歌《不可得》由賴映彤（小彤）作曲及監製、小克填詞，Stephy表示今次的音樂班底堪稱是天衣無縫的組合，全新曲風務求為歌迷帶來驚喜。她說：「同小彤傾嘅時候，大家都好有共識向邊個方向行，收到曲之後就即刻諗起小克，好想佢幫我填詞。歌曲所講嘅係我一直想講，人成日追求好多嘢，但呢啲嘢到底係咪需要呢？當你失去時，又會諗係咪真係擁有過？我成日都會有呢啲矛盾嘅諗法，好鍾意份詞，唔會好講道理，又貼合到大家嘅生活，成個配合係天衣無縫。」

將於3月舉行首個紅館演唱會的Stephy亦有透露籌備情況，說：「心情都幾複雜，最近要處理好多嘢，例如呢首歌，新鮮錄好幾日就嚟拍MV，仲有啲電影宣傳。除咗呢啲，剩低嘅時間就一心一意準備演唱會。」阿炳問：「會唔會跳舞？」Stephy說：「點都要跳少少」，及後原地跳了一下，阿炳笑說：「睇得出有練喎，非常期待！」