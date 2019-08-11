容祖兒《心淡》只消兩小時起貨　徐繼宗爆唱片公司無理要求？

《心淡》、《男孩像你》你一定聽過兼朗朗上口，隨時也能哼出副歌的旋律。除了記起容祖兒與薛凱琪的聲線外，你有沒有留意過每首歌的Credit List，到底成就一首傳唱度高的流行曲背後，曲、詞、編、監的幕後功臣是何許人？今次專訪的主角就是曾為陳奕迅、容祖兒、麥浚龍作曲的音樂人——徐繼宗。 攝影：葉志明

雖然香港地玩音樂辛苦 但我慶幸做咗呢個選擇！

大眾認識徐繼宗都是作曲人的身份，自90年代起為不同歌手寫歌，其實早於成為作曲人前，他便組成「星盒子」在台灣出道，也是一個「幕前人」。事隔多年，重操歌手故業推出自家作品《永遠有選擇》，將自己成長的心跡記下，並寄語大家即使作決定困難也要勇敢前行。很多人第一時間想到，在香港從事音樂行業非常吃力，不少人捱不住便轉行，到底他有否曾作這個打算？他笑言：「有！梗係有！我入行5、6年嗰陣，又唔係好多產量，又唔係好多人認識；喺舊同學聚會嘅時候，好多已經位高權重，收入可觀。我都問過佢哋『你公司請唔請人呀？』」

他表示轉工的念頭，由第一日踏入音樂工業到現在都時常出現，他說：「因為你知道係冇錢賺，維生都係困難。但我覺唔覺做錯選擇呢？我冇咁諗，甚至係做啱選擇！雖然從錢角度睇，係會比其他行業賺少好多，但係滿足感係幾多錢都買唔到，甚至身邊有朋友羨慕呢件事。所以，我慶幸做咗呢個選擇！」

徐繼宗表示，行內有不少人因捱不住而轉行，而他自己在剛入行5、6年時，亦有轉行的打算。（葉志明攝）

徐繼宗透露，一首「主打歌」於推出那年所得播放版稅收入，大約只得五、六千元。（葉志明攝） 想靠作曲維生？ 一年起碼要寫三、四十首主打歌！ 雖說在香港行音樂路不容易，但徐繼宗寫過不少大熱作品，不少人也會想版稅收入應該也挺可觀吧？但他直言，如果要單靠作曲維生，一年至少要有三、四十首主打派台歌才夠生活。筆者聽到這個數目也目瞪口呆，為了讓讀者有更清晰的概念，徐繼宗先解釋版稅收入的實際操作。 版稅主要分兩種：

1.銷售版稅(Mechanical Royalty)

2.播放版稅(Performance Royalty) 銷售版稅半年結算一次，從賣碟或實體成品中收取；而播放版稅則從K房點播、有人用作演唱會表演、不同場合播中收取，一年結算一次。一些十多年前寫下的作品至今亦會收到版稅，當然金額隨年遞減，因為歌曲熱度與播放量也會隨潮流改變。 徐繼宗也不諱言透露，一首「主打歌」於推出那年所得播放版稅收入，大約只得五、六千元：「一首主打歌年尾嘅播放版稅大約五、六千蚊，你寫十首大約有五、六萬蚊。所以你寫到三十首，年尾播放版稅收入咪會有十幾萬，但唔好忘要除返開一年十二個月，每個月收入咪有萬零蚊。」 看過以上數據，大家終於明白在香港從事音樂行業的實況，所以不少音樂人要從事周邊工作，如：教學、編曲、擔任演唱會樂手等來維生。他亦感慨說：「好多默默耕耘緊嘅中游音樂人，係出自真心喜歡先繼續做落去！」

最窮困時寫下《心淡》 無心插柳卻成代表作

千禧年頭，徐繼宗正值浮浮沉沉之時，面對家庭壓力，經常冒出「是時候腳踏實地了」的念頭，但他卻選擇對家人說：「你哋畀啲時間我，我想睇下喺音樂上會唔會做到啲成績出嚟！」這不是鬥氣的戲言，而是對自己的承諾，到2003年寫下《心淡》的Demo，令他能更堅定要走下去。「《心淡》喺我最窮困嘅時候寫，花咗大約兩個鐘去寫，當時係覺得好民歌嘅民歌，一支結他勾住線去彈，仲要係用MD錄音。」令他更意想不到的是，《心淡》交由Gary Tong編曲，令他口中的「好民歌嘅民歌」變成一首大作，他說：「我第一次喺電台聽到嗰陣，個反應係『嘩！乜首歌可以編到咁大嘅！』」

《心淡》的出現與爆紅，可用「無心插柳柳成蔭」形容，但現在回想起來，他卻有另一番體會:「依家回想返，如果你冇壓力，冇嗰種逼迫，係唔會燃燒到你嘅小宇宙。」

「我要首歌再爆啲！」 唱片公司的無理要求？

從事創作，不論作曲、設計也會遇到「Ban橋」、「彈橋」，有時候改完一大輪，兜兜轉轉還是回到第一版。這種煩人的周旋有時確實讓人洩氣，但換個角度，反而是帶你見識未知的可能性的機會。「以前我好頑固，有人叫都唔願意去改，覺得『首歌係咁就係咁㗎啦』。我遇過啲無理要求話『你寫多兩段落去，我要再爆啲』。不過，如果視寫歌創作係生意，滿足到買家(producer)要求何樂而不為呢？」

他舉容祖兒的《出賣》作例子，有時唱片公司的營銷策略反而帶創作人逃離「深淵」。當時英皇嘅監製跟他說：「首歌好好聽，但係冇嘢發生。可唔可以將佢延續多少少？等情緒再推進。」因為正值唱K最盛行的年代，所以他應要求加了「比掌摑更高」一段，結果成就了一首三台冠軍歌。

他感概說：「好多默默耕耘緊嘅中游音樂人，係出自真心喜歡先繼續做落去！」（葉志明攝）

罐頭歌？魚蛋歌？ 一個條件判別歌曲是否粗製濫造

關於廣東流行曲，相信大家都聽過「罐頭歌」、「魚蛋歌」等形容詞，聽起來有點貶意，對創作人不太尊重，對於這些形容，徐繼宗有自己的定義。「『罐頭歌』相對貶意啲，而『魚蛋歌』就求其邊個唱出嚟都易消化，我覺得寫K歌，係冇褒貶嘅，佢係一種模式。」

他續說：「畢竟係流行曲，經典如George Michael《Careless Whisper》都係流行曲，但你係聽得出首歌寫出嚟有冇誠意。所謂『罐頭』就係冇誠意，用同樣嘅Chord Progession(和弦進行)，同樣嘅編曲起伏，同樣嘅段落編排，一模一樣呁做十首就變罐頭。」

「誠意在於，你創作嘅時候有冇擺情緒，聽眾係聽得到㗎！」他認為在旋律走向、情緒鋪陳.能著墨很多，令每首歌獨有的記憶點，做到這一點就罐頭極有限。

同樣地，他創作《永遠有選擇》時，同樣提醒自己不要自我抄襲，賦予歌曲獨特的生命，這是不能動搖的宗旨。

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