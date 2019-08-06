【容祖兒演唱會】首場演出多阻滯　Joey：今日有求必應黃大仙呀！

《容祖兒Pretty Crazy演唱會2019》昨晚順利完成首場演出。天后總是可以化腐朽為神奇，不少舊作品雖被標上「K歌」稱號，但演唱會中經過重新編排後，容祖兒把不同國家特色的音樂風格及樂器套入作品當中，將不少經典作品活化，比起一個演唱會，更像是音樂嘉年華。

【容祖兒演唱會】遲一小時開騷坐足9成人 觀眾大叫：香港人加油

今次演唱會的音樂性非常豐富，融合K歌與多國音樂特色。 （陳順禎攝）

《走著睡》及《桃色冒險》的前奏加上日本的三味線，改用近中國古樂的曲式，加上dancers的藝妓打扮、Joey的桃色旗袍，令這部份演出更具東方味。

而《Lovin'U》則用上不同銅管樂器鋪墊，再到《不容錯失》又換上森巴樂的風格，層次非常豐富。

旗袍Look非常吸晴！（陳順禎攝）

唱到《牆紙》時，上台不久已開始邊唱邊啜泣，險些喊失聲。不少樂迷也感到非常突然，到底是什麼原因令她如此感觸?直至工作人員上台幫她整理服裝及身上器材，Joey終於道出原因:「好多人話第一場演唱會都係一場full dress rehersal，但今晚可能比噚晚rehersal更差。大家會想聽我繼續唱，定係揀過另一晚再嚟?」未知發生什麼事，觀眾當然希望show must go on，原來由於器材故障，令本身設計好的演出表演未能完整呈現，升降台的故障更阻擋了觀眾的視線。Joey更大爆:「本來我今晚想彈琴㗎，不過而家連個琴都升唔到上嚟呀。我可唔可以去何秉度彈畀大家聽?我知道好多人特登遠道而嚟，我唔想大家失望。」

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唱出《黃色大門》後，Joey走到鋼琴前自彈自唱《啜泣》，雖然有少許甩漏，不過誠意分十足，連她自己也笑説:「真係好難，我以後都係放棄彈琴。」及後一路唱出多首名曲《心之科學》、《未知》、《怯》、《天窗》、《16號愛人》、《愛一個上一課》等medley時，雖然舞台效果全失，不過Joey繞著全場唱，氣氛也是挺溫馨。走到台邊握手時更有意無意道:「今日有求必應，黃大仙呀！」