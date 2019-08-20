【AGA．Everyday】前度就是噩夢　七月十四唱出驚悚情歌｜年粵日

情歌可以有多少種表達方式？上萬首歌裏，有歌手以高音或哭腔表達苦情，有歌手踩着節拍唱情歌，聲音都帶着笑意，也有歌手喜極而泣，哭着唱一首幸福的情歌。而無論是那種組合，在眾多歌曲裏，都鮮有創作者將苦情和驚悚兩個元素結合在一起。

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若要說起AGA這首《Everyday》裏的恐怖氛圍，她在訪談中也坦言這是一個美麗的意外。她一開始是想寫一首R&B風格的歌曲，故作曲時還特意將旋律表現得歡樂輕鬆，但沒想到最後居然成為了一首驚悚情歌的鋪墊，粉絲也對此笑稱這首歌其實是「AGA撞鬼日記」。

從主歌到mv，從餐廳某個靠窗的枱位到夜晚昏暗的單身公寓，無論是那個正在靠近的熟悉倒影、是無人觸碰卻悄悄撞開的白色木門、是捂着雙眼時浴簾後面的暗影，每一個零碎片段都像是恐怖電影的一環，都像有人說：其實前度就是一個噩夢。

這首歌的女主角在一開始就把這場戲的另一主角指向了那個沒有卸任的過去式前度，而她自己在每天的噩夢裏將醒未醒。

粉絲笑稱這首歌是AGA撞鬼日記。（《Everyday》MV截圖）

不得不說林若寧將這種放不下舊愛的心情描寫得淋灕盡致。有人說暗戀最忌諱自作多情，其實每一場感情都不例外。

分開已有一段，可是女主角還是會回到那個熟悉的餐廳，坐到熟悉的位子，不知道是因為她喜歡或習慣了這裏，或是只因為她猜想也許他也會來，而感情裏，誰又都對「近鄉情怯」無可避免。她察覺他從自己的身後或側面走進，這是再見他的機會，或許是重新在一起的機會，舊情於心底燃燒。可是她到底還是怕他真正坐在自己面前，像分別很久的陌生朋友一樣聊聊日常。

林若寧將這種放不下舊愛的心情描寫得淋灕盡致。（《Everyday》MV截圖）

其實還是怕希望落空，其實也是因為心底知道希望已經很渺茫，所以做好準備，又覺得沒有辦法承受。她睜眼才發覺前度也好，餐廳也好，都是一場夢。於是她走下床，貓眼外空無一人不是夢，熟悉的耳語不是夢，黑白電視裏出現的回憶錄影不是夢，眼淚和身邊模糊站着的人也許都不是夢。

黑白電視裏出現的回憶錄影不是夢。（《Everyday》MV截圖）

幾個回閃之後是女生坐在床邊的景象，再次回閃，又像在夢裏被追趕，穿過一條狹長的逼仄隧道，漂浮之間她睜開雙眼，但已分不清這種痛愛交雜的感覺是現實還是噩夢。怎樣才能忘記呢？怎麼樣才能放棄呢？可是每日朝夕回味，過往的每一分都是甜的，縱然前度最是不應該提起，可是若捱過一半落空，餘下的一半歡喜到底也是美的。

說了一遍放棄，於是又呆等了一天，每天往往復復在夢和現實的邊緣徘徊。就如歌裏唱道“Everyday just Everyday”，每一天就真的只是一天，可是恰是這樣的每天，才可逐漸循環，繞成一場又一場噩夢。

作者簡介：年粵日

年粵日由七個熱愛廣東歌的90後成員組成，不論是膾炙人口或小眾的廣東歌，只要好聽我們都會推介。心願只得一個：令大家可以多點關注本地樂壇。 想了解更多廣東歌背後的故事？

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