演唱會握手位最衰聲？　Supper Moment教你揀最靚聲皇帝位！

看演唱會除了為見偶像一面之餘，聲音的質素都非常重要。相信大家都會留意到，唱片公司老闆，以及一些特別嘉賓都會坐在Panel位(控制台)下方，到底這個位置是否最好聲？Supper Moment御用調音師阿傑解釋：「因為Set晒Backdrop嘛，容易捉吖嘛，我覺得關影相事多啲。」

那麼觀賞一場演唱會的最佳位置應如何選擇？到底應如何選擇傳說中的「皇帝位」，讓自己有一個滿意的視聽體驗？記得拉下去觀看全文！

大多唱片公司老闆都坐在Panel下方的位置，到底這區域是否最好聲？應該如何選擇一個演唱會的皇帝位？記得睇落去喇！(資料圖片)

《01眾樂迷》致電Supper Moment的御用調音師蒲吧傑，以及Supper Moment的Bass手CK，查詢有關聲學上欣賞一場演唱會的最佳位置。

Panel位未必最好聲？ 想靚聲買飛記得揀呢2個位！

聽HiFi有「皇帝位」，睇演唱會一樣有，當大家都以為Panel位(控制台)最靚聲，但原來答案卻並非你所想。阿傑認為Panel位只是「最穩陣」，但並非最好聲：「只可以講係最穩陣，因為都視乎Panel嘅擺位。香港有啲場館會將Panel set到最後，變咗推聲嘅時候我成日要留意前面聽緊啲咩去調整。我個人認為紅館最好聲係Panel後，21-23行嘅位置。」CK除了Supper Moment 低音結他手的身份外，他亦經常參與音響工程工作，他補充Panel後的位置清晰度相對較高：「因為坐得高啲低頻相少啲，個聲音嘅畫面亦會齊章啲！」

除了Panel後的位置，CK認為紅館台側山腰的位置也是靚聲位：「喺紅館Balcony(看台)側側地，喺喇叭底嘅位置亦係好聲，因為聲音嘅力量夠澎湃而且清楚。」他又提到，因為場館不同位置會出現「彈聲」的現象，而且左右聲道的大串喇叭的聲音，未必同時送達到觀眾的耳朵，導致聲音聽起來比較雜亂。所謂「Best Spot」，就是左右聲道的聲音能夠同時推送到觀眾耳朵的位置。而左右聲道不是同時送到耳朵的現象，可以簡單理解為，佩戴耳機時一邊近一邊遠都會有不平衡的現象。

Supper Moment的Bass手CK，與御用調音師阿傑接受《01眾樂迷》訪問，為大家解構如何選擇演唱會最靚聲位置。(受訪者提供圖片)

+ 8 + 7 + 6

畀千幾蚊買握手位反而最衰聲？ 紅館設計上的缺憾

講完最靚聲，當然要講最衰聲。CK笑言最近舞台的握手位其實最衰聲，他解釋：「因為負責低音嘅喇叭係喺台前，所以低頻會好多，令聲音唔清晰。而且台前位置係大喇叭照顧唔到嘅地方，所以會用一啲俗稱『補Fill』的喇叭，去補償俾觀眾令佢哋覺得啲聲喺前面打出嚟咁。」

除此之外，他提到還有其他因素令到台前握手位「衰聲」，他解釋：「首先，有很多Direct Sound。即係台上樂器發出嘅聲，例如啲結他Amp(擴音器)、Bass Amp收咪，如果啲Amp係面向觀眾嘅話，前排嘅觀眾係會聽得到。」他續說：「如果台上表演者唔係用Ear Mon(監聽耳機)，係用台Mon(監聽喇叭)，當你企正喺Bass手面前，聽到最大聲嘅就係支Bass。所以企最前嘅話啲聲係會炒埋一碟。」CK記得ToNick一次在九展展貿廳開騷，為了解決Direct Sound的問題，建立了一個類似臨時Studio，將各個Amp放到那個空間收咪，做到有Amp的聲音質地的同時不會影響到觀眾。

阿傑亦有解釋前排座位聲音質素較差的原因：「香港因為土地問題，舞台同第一行距離非常近，其實物理上聲音唔會正常。加上，負責低音嘅喇叭都係放喺台前，所以頭排觀眾聽到嘅低音同埋整體音量上都會大啲。」而且紅館對於音響工程人員亦是一個充滿挑戰的地方，因為設計上有一個缺憾：「原因係座位設計上，先係一大片平地，然後就突然好斜，好難做到聲音好平均。就算演唱會專用嘅喇叭係香蕉形，都好難就晒成個場，所以最大挑戰就係平地突然變斜嘅部份。」相反外國的音樂節，因為佔地夠廣，舞台與觀眾席第一行相距10米，聲音的響應會相對正常；而且Panel位能夠安排在觀眾席的正中央，令整體聲音表現會更好。