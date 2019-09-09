【陳蕾．妖治時代】當良知純真變成催命符　面對妖獸如何不同化？

由一眾妖怪統治天下，應該有趣吧？

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鋼琴和電子合成器的張狂，提醒我們這理論上只能從書本、從歌曲才能窺探的虛構世界，卻在現實生活中循環播放。

（《妖治時代》MV截圖）

C. Y. Kong（思歪江）的編曲將陳蕾本來平實之餘帶點無奈的創作推向極致，誇張得令人不敢相信的高低音差，一幀色彩繽紛得荒謬的畫面，立時投射在腦海，樂迷旋即被送到妖獸都市之中。

「This is RIDICULOUS！」

口中不禁溜出這句來自英國前首相白高敦的「金句」。不敢相信，不想相信，不願相信，反正我信了。四個階段，讓我們接受現在已經進入《妖治時代》，最少我們的耳朵，已甘願被陳豹接管。

（《妖治時代》MV截圖）

//困進這裡化身異獸 純真都變污垢

有血有性卻卑賤過 橫巷的那隻狗//

藍奕邦用文字記錄這個被妖獸統治的時代，血性、良知會是人們的催命符，只會為自己招惹殺身之禍，畢竟解決不到問題，便會解決提出問題的人。於是，更多的人為了生存，選擇放棄，選擇埋沒人性，展露魔性，隨着副歌的結他張牙舞爪。急湍的旋律，提醒我們已到了危急關頭，沒有仔細權衡利害的餘地。

（《妖治時代》MV截圖）

//還是烏煙四周 更是時候

以風骨應對這荒謬 妖治時代

街上全是很妖冶的色誘 心水清得通透

不怕赤手 鬼也嚇走 Ba La Ba Ba//

以彼之道還施彼身的確暢快，但歌曲前奏的琴聲突然介入合成電音，如雷電一樣提醒我們，即使面對妖獸們的威迫利誘，我們更是要保持心鏡清明，用風骨應對世界的荒謬，拒絕被同化，淪為走獸。

（《妖治時代》MV截圖）

//不會發嬲 不會錯手

心傲氣高 便成高手

不怕赤手 鬼也嚇走//

在很「椎名林檎」的日系電音襯托下，「脫獨」加盟新公司的陳蕾以這嶄新的妖冶姿態示人，是要將昨日的搖滾形象完全擦掉？在藍奕邦文字引路下，更見陳豹忠於自我的決心；充滿戲劇化的唱腔，完美融合《妖治時代》的世界。

（《妖治時代》MV截圖）

（《妖治時代》MV截圖）

//還未生出百足 長出尾巴 最真本性總要守

牛或馬在狂號 繼續崇尚 人暴烈仍帶種溫柔//

特別是在香港樂壇中，鼓勵創新卻同時否定創新的風氣橫行，要令自己能分一杯羹，製作一些廣泛歌迷喜愛的歌曲屢見不鮮。但陳豹仍能在歪風下屹立不倒，無懼色誘，不因妖獸折腰，暴烈中帶點溫柔，也許這就是女漢子的本色。

（《妖治時代》MV截圖）

了解自己，保留真我，達到荀子「大清明」的境界，方能對抗光怪陸離的社會。任眼前的異象橫行，妖怪紛紛指鹿為馬，也蒙蔽不了我們的心眼。

（《妖治時代》MV截圖）

作者簡介：閱評流

2015年踏上這無盡旅途，用文字品味廣東歌，每星期最少一篇樂評，與讀者益友講講港音樂。最心痛是，愛得太遲，一同保衛廣東歌這我們僅存的本地文化。 #音樂本土派

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【閱評流．樂評】陳蕾新作 打開《妖治時代》荒誕的大門」​】

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