入行後失去拍拖機會？　姜濤：少同女仔接觸係為咗保護佢哋

要數上近年樂壇的奇蹟，深信新晉男子組合MIRROR絕對是其中之一，透過Viutv節目《全民造星》出道，不但12人組合發展順利，當中更有成員已擁有單飛的條件及人氣。不得不承認，香港的確很長時間未有出現過這類年青偶像。每次出騷也逼爆場館；周邊產品、應援用品亦相當暢銷；還有各類型的廣告、商演等等，其威力說是帶動了香港樂壇一部份的產業經濟也不為過。不過作為新人，這一下子的壓力紛紛堆到身上，作為十多二十歲出頭的年青人，他們又如何看待自己現時的位置？ 攝影：黃舒慧 credit： MakeUp：Cori Wong@Annie G Chan Makeup Centre Hair：Stone Cheng @private I salon Wardrode：Ermenegildo Zegna, HUGO

作為MIRROR其中兩位主將，姜濤和Ian陳卓賢今年以個人單曲率先彈出。 (黃舒慧攝)

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姜濤及Ian陳卓賢二人作為MIRROR裡的主將，早前已推出了個人作品，《一號種籽》及《二期大樓》，紛紛打入了主流電台排行榜的季軍位置，近日再推出第二支個人單曲，姜濤的《亞特蘭提斯》及Ian的《另一個諾貝爾》同樣得到粉絲們的熱捧。

短短一年左右的時間，二人由組成MIRROR再到分別推出個人單曲，對比不少前輩來說，這些年青人的步伐的確很快，一口氣推出兩支個人單曲甚至不禁讓人猜想，姜濤及Ian是否已在試水溫，為單飛做好準備？Ian先為樂迷打強心針：「我哋唔係為咗脫離組合而單飛，只係一邊做組合工作，一邊都可以有自己嘅作品。我深信除咗我哋，嚟緊會有更多MIRROR嘅成員做呢件事。」

Ian亦預示：「未來會有更多MIRROR成員推出個人作品。」(黃舒慧攝)

其實組合成員需要推出個人作品，絕對有其合理性，尤其MIRROR每一位成員也是靠選秀出身，位位也有著其獨特性。在講求團隊合作的組合工作裡，或多或少也會埋沒了當中成員的個人特質，對Ian陳卓賢來說，推出個人作品這機會可說是福音：「我諗我喺團隊出歌同個人單曲之間嘅分別會比較明顯，因為MIRROR嘅作品都係以跳唱為主，不過我本人唔係一個擅長跳舞嘅人，變相做自己嘅單曲可以注重音樂性，突顯唱歌部份。」而事實上，Ian的第二支單曲《另一個諾貝爾》已開始嘗試自己作曲，亦找來Cousin Fung的幫忙，令作品更貼近主流樂壇的需求。

而姜濤的《一號種籽》及《亞特蘭提斯》，前者偏向R&B風格，而後者則是acoustic的抒情作品，連姜濤也坦言：「Solo作品加咗好多自己鐘意嘅元素，始終團隊作品集齊咗大家嘅優缺點先成形，但係我可以透過個人單曲去話畀樂迷知真正嘅我係點。」

二人分別推出個人作品，其中居功的必定是為他們作曲編曲的Cousin Fung。 (黃舒慧攝)

Ian又分享了一個關於《二期大樓》的小故事：「其實呢首歌嘅Demo叫《螺旋丸》，出自《火影忍者》。因為我好似入面嘅主角鳴門咁，一開始並唔起眼，每個人都係望住佐助，而自己要經歷好多挫敗先學識螺旋丸。」有趣的是，訪問期間，在座每人也認為Ian口中的天才佐助，便是同隊中最受人關注的姜濤，不過姜濤又道：「其實我覺得自己都係鳴門，因為我以前都係一個又肥、讀書又唔叻嘅吊車尾，不過身邊冇一個好似佐助咁嘅朋友。我諗喺大家經歷當中，每一位成員出道前都唔容易，一定做過好多選擇、好多功夫先至有機會。」

又講到姜濤自身，人氣高漲的他同樣作出了不少選擇及犧牲：「而家會少咗同異性相處嘅機會，入呢行之後要花好多時間去練習唱歌跳舞，冇乜時間好放鬆去拍拖同玩。不過我唔覺得自己失去咗啲咩，因為當其他人去玩，而自己去努力嘅時候，我先可以成功，我都會得到一啲呢個年紀嘅人未必有嘅嘢，所以好公平。」問到他會否刻意與異性保持距離，他又道：「入行初期未有呢個觀念，因為覺得同其他人正常傾計冇乜所謂，但慢慢會感覺到好多人會亂諗。例如平時同身邊嘅工作人員做嘢，都會怕有人覺得我哋太親近，其實我哋做嘢好合理，不過外界嘅人未必會咁諗，所以為咗保護身邊嘅異性，都係遠離少少好啲。」

Ian將自己形容為鳴門，而姜濤順其自然就被聯想為佐助，大家又同唔同意？ (黃舒慧攝)

去年出道時間已經11月，雖然有份出席叱咤頒獎禮，但基於樂壇的種種規距，還是未有機會參與任何獎項。今年算是正式踏入樂壇，一口氣出了這麼多作品，二人又會否對得獎抱有更大野心？Ian首先表態：「其實出個人作品真係唔係衝住獎項而去，最主要希望做多啲好作品，大家聽到會認同。」姜濤又補充：「我哋寧願攞唔到獎，大家會戥我哋唔抵，贏到民心係比一個實質獎項重要。」

而今年《全民造星II》亦即將來臨，出道未夠一年的MIRROR很快又多了一個前輩的身份，到底他們又會否感到有壓力？姜濤笑言：「係有壓力嘅，都可以話係新嘅動力來源，始終冇壓力就唔會進步，而演藝圈新舊的確替換得好快，即使冇第二季嘅人，都總會有其他新人，所以我哋唔會特別擔心。」Ian亦表示：「可能大家會覺得，有新一季嘅人就會代替咗我哋。不過我哋而家更需要諗嘅係，前面有好多好厲害嘅前輩，我哋點先可以追貼佢哋。完咗比賽我哋唔再係參賽者，觀眾對我哋嘅容忍度唔會再好似以前咁高，出咗道做咗藝人容錯率都會變低，所以我哋一定要不停進步。」