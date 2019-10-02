Linkin Park主音遺孀再婚惹質疑：Chester逝世不代表我的愛要陪葬

Linkin Park主唱Chester Bennington的遺孀Talinda Bennington，日前在社交網站上宣布自己已經訂婚的消息，表示這個重大決定，是在家人、親友和Linkin Park其他成員的支持下，才得以完成的。消息一出後，粉絲呈現兩極化的反應，有人認為Chester Bennington不過逝世2年多而已，如此決定太不尊重人，也有粉絲覺得人生本來就是要往前看，Chester聽到消息一定也會點頭讚成。

親愛的你們，我非常興奮地向大家宣佈，我已經跟這位天使Michael F.訂婚了。我想用我的例子告訴你們，不論你們經歷過多大的災難，仍然可以再找到真愛。我的靈魂伴侶Chester的逝世，並不代表我的愛也要跟着陪葬。 Talinda Bennington

pic.twitter.com/z59ueEDnLA — Talinda Bennington (@TalindaB) 2019年9月6日

由於Talinda對於未婚夫的身份一向三緘其口，目前大眾對於Michael F.是誰尚不清楚，但根據TMZ的報導，Michael應該是一名洛杉磯的消防員。

Talinda除了講到身旁的親友們都很支持她，就連Linkin Park的兄弟們也都張開雙臂迎接這位新成員加入，前不久才剛到台灣開騷的Mike Shinoda也在底下留言：「我已經親自恭賀你們了，但我想再恭喜你們一次哈！你們有我們的愛和支持！」Talinda也表示，不是訂婚就會忘記Chester的存在和貢獻，她會繼續「320 Change Direction」，持續喚醒世人對心理健康的重視。

許多Fans未能消化Chester遺孀Talinda再婚的決定，表示「妳把心中Chester的寶座讓給其他人了」（Getty Images）

不過許多Fans明顯不接受，不斷批評Talinda的決定太過倉促，讓人看了覺得不舒服，表示「妳把心中Chester的寶座讓給其他人了」，甚至網絡上開始謠傳Talinda早在2017年11月就已經訂婚，讓她急得必須出來澄清，希望Fans們不要再惡意造謠。Talinda也因此把Instagram上的評論功能關閉，看得出她很受傷。

但也有大批網友跳出來捍衛她的決定，認為這世界上所有人都值得愛人與被愛，也有網友說出自己的遭遇跟Talinda很像，只是剛好她的丈夫是一位名人，就必須承受如此批評與謾罵，實在不值得。

Talinda也在宣佈訂婚的同一天，向大家表明自己即將與世界衛生組織（World Health Organization，簡稱WHO）的代表會面，要來提倡每年10/9的「世界自殺預防日」，算是為Chester又再跨出一大步，她還特地在po底下標明 #makechesterproud（讓Chester感到驕傲），足以見得Talinda為了丈夫和世界所做的一切貢獻。

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