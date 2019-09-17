【說好不哭】周杰倫邀阿信開金口　方文山執筆埋伏線與MV完美同步

周杰倫昨晚推出新歌《說好不哭》，短短大半天時間已在YouTube上累積了逾360萬的觀看次數，除了港、台地區，更成功衝出亞洲，名列於美國、澳洲及新加坡等多個國家的YouTube發燒影片榜首，可見「哥中之中」周杰倫即使在成家立室後大大減產，實力與魅力仍不減當年。《說好不哭》的音樂及MV製作班底都十分強勁，先有「周杰倫與方文山」的黃金組合，再有五月天阿信跨刀合唱，在台灣知名MV導演陳奕仁（阿木）細膩動人的畫面裏，配上扣人心弦的曲詞，溫溫的唱出「成全」與「約定」的愛情，入神時或許會讓你勾起某段回憶，心也跟着隱隱作痛。

美國YouTube發燒影片第一！（網絡截圖）

全曲由鋼琴彈奏出主旋律，再以弦樂伴奏，從編曲中一聽便能嗅到「周杰倫」的味道，雖然一如既往的「周杰倫」，但只要撞上方文山的詞，卻每次都能製造意外的驚喜。《說好不哭》這歌名其實已總結了歌曲裏，女主角在愛情中的貼心和成全，而這份心意亦在阿木的每一個鏡頭中推疊，在一首歌的時間便完成了一個起、承、轉、合的完整度極高的故事，成就一個漂亮的助攻。

周杰倫在IG上以拼圖的排版為新歌造勢。（周杰倫Instagram截圖）

歌詞與MV可說是兩條不同時空的故事線，也可以看成一個無縫交接的說故事技巧，從MV畫面中可以看到男女主角的愛情故事，而歌詞的故事開始卻是緊接着MV末段的故事。女主角（三吉彩花飾）是咖啡廳的店員，而男主角（渡邊圭祐飾）則是熱愛攝影的攝影助理，二人初見於彩花外送到攝影棚時不小心被電線絆到，同時把器材推倒，圭祐便出來為她解圍。後來，圭祐到咖啡廳買飲料時留下員工證，在彩花還證時，便被正在練習攝影技巧的圭祐邀請她做模特兒，便在一次又一次中的約會中發展成情侶。彩花一直知道圭祐的攝影夢，便默默為他申請外國的攝影學校，努力工作賺錢為他送上喜歡的相機作離別禮物，把圭祐推向曾經他以為遙不可及的夢想，同時把自己觸手可及的夢想推開，便是《說好不哭》的成全。

飾演女主角的三吉彩花是日本很有名的演員和模特兒。（《說好不哭》MV截圖）

MV畫面以「彩花視角」組成，而歌詞部份則是「圭祐視角」側面描寫彩花的成全，故事從圭祐出國留學開始，因為不想成為負累，所以笑着遞上夢寐以求的相機送自己離開；因為不想身在外國的圭祐有壓力和罪咎，所以從不向朋友們訴苦，更向他們解釋保護着他；因為不想打擾在外追夢的圭祐，所以都一個人承受思念和不習慣，就怕一說就潰堤；也因為他的幸福就是她的快樂，所以就一直默默的等待着。每一個MV畫面與歌詞都緊扣着，MV是倒敍式拍攝，一開始便能看到彩花「後來的生活」，再以心酸的歌詞配上甜蜜的相戀畫面互相撞擊，歌迷在巨大落差之下產生的空洞與心酸後，周董在最後為故事補上童話式的完滿結局，讓圭祐回來完成「約定」，緊接着MV開始的畫面，把一切心痛感覺換成幸福取代。

彩花親自為圭祐填上外國攝影課程申請書。（《說好不哭》MV截圖）

+ 8 + 7 + 6

在《說好不哭》推出前，周杰倫已在Instagram中大賣關子，邀請歌迷一定要先自己一個看首播，更揚言：「這YouTube準備嚇瘋大家！」其實，早在之前在五月天的「周五」限定組合後，歌迷朋友也一直期待着兩個單位的合作，一直留意着他們在社交網站上的動態，卻意想不到合作來得如此突然，阿信就這樣毫無預兆的現身於MV中段與周杰倫合唱，讓歌迷們都表示有被驚喜到。而MV推出後，阿信則在自己Facebook貼文下惡搞歌名，留言寫下「說好不睡」為合作新歌谷人氣，再引來大批歌迷留言回應：「你的出現整個嚇傻我，呈現這樣到你唱完（O嘴Emoji），帥爆兩位哥的合作！」