【盧凱彤．圓謊】繼《光》《光之外》後新遺作　悼黑白倒置的年代

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最後了，真的最後了。始於荒原，終於圓謊，是完結，也是開始。在團圓的日子，不爭氣地想起不再復還的你，提出無數個「如果」，但我們深知，世上並沒有如果，只有結果，以及後果。

流落荒原，卻在一片迷離虛幻中找到自己，無懼毒霧怪風的來襲，沒有因此而迷失。用旋律、用樂器築起隨意門，讓樂迷輕易進入歌曲世界（或是她想呈現的世界），對這位香港第一女結他手來說，可謂小菜一碟。《荒原》如是，《光》如是，這首《圓謊》，更是Ellen送給樂迷的最後一份禮物。

《圓謊》是Ellen送給樂迷的最後一份禮物。（FB圖片：盧凱彤 Ellen Loo）

／給你是鹿 你知道鹿吧

但係信牠還是馬

頭上無髮 又撐著傘

還道這是放下／

來自假音人的編曲和成員陳浩峰的文字，與Ellen創作的旋律產生「昇華作用」，互相輝映。詩意濃郁的歌詞，套在不斷蔓延著的結他聲之中，見盡世間荒謬。指鹿為馬，指男為女，頭上無髮又撐著傘（猜一成語），不可能發生的事情，或者不相信會發生的事情，現在全都放在眼前。

Ellen的結他旋律和陳浩峰的文字完美結合，道盡人間荒謬。（Facebook：盧凱彤 Ellen Loo）

相比唾液，謊話其實更容易從口裏吐出，畢竟在人們眼中，說謊的成本，僅是比零昂貴。可是，當這點污跡掉在潔白無瑕的衣裳上，無論你如何使勁的去洗刷，這小黑點沒有消失之餘，更會擴散。為了不讓人察覺，你會嘗試用塗改液塗料；用外套遮蓋；剪掉那點污跡。最後，這件「白衣」已經毀掉，更遑論跟往日的雪白相提並論。

Ellen的旋律，完美地將這份「瘟疫擴散」的感覺，投射到我們的大腦之中。假的事物，說一千次、一萬次，也難以成真。謊話再是圓滿也好，在顯微鏡下總有裂縫，漏出真相。可是，有更多的人愚昧地以為能用謊言掩蓋謊言，假音人的編曲，讓Ellen手中的結他，泛起這無法止息的漣漪。

在這個虛假的時代，謊言就如污跡般擴散。即使說得再圓滿，也難以「圓謊」。（Facebook：人山人海 PMPS Music）

／疑神 似鬼

論白雲無黑白 我已還我清白

從來沒結果 大事談論 天天占卜變卦／

在這個真假、黑白、是非全被倒置的年代，真相已輕於鵝毛，已經不再重要。Ellen的聲線，是憤怒，是無奈，更是無力，結合合成器，結合她手裏的結他，一切都變得虛幻，似有還無。

Ellen在《圓謊》中冷冷地訴說着這個荒謬的世界－是謊言？是真相？一切都彷如虛幻。（Facebook：盧凱彤 Ellen Loo）

再機關算盡的設計，再至高無上的權威，總沒有方法能讓假的變真，總會露出馬腳。真相，早就出現在你和我的眼中，無論多少個謊言，也掩飾不了，也沒可能圓謊，只看你是否相信。

那，何不引刀成一快，坦白從寬呢？

最後了，真的最後了。謝謝你最後的禮物，睜開了我們的心眼。對，這個世界，根本充斥著謊話跟荒謬；真真假假，卻可恨地非由事實、由證據說話。如果你還在，會創作些甚麼？如果你還在，會唱些甚麼？

人生，也不過是場謊話，被無數個如果，哄騙著。

Ellen逝世一週年，依然是樂迷心中的香港第一女結他手，彷彿從未離開。（Facebook：盧凱彤 Ellen Loo）

作者簡介：閱評流

2015年踏上這無盡旅途，用文字品味廣東歌，每星期最少一篇樂評，與讀者益友講講港音樂。最心痛是，愛得太遲，一同保衛廣東歌這我們僅存的本地文化。 #音樂本土派

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【閱評流．樂評】假的都能變真嗎？盧凱彤《圓謊》」​】

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