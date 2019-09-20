【田蕊妮演唱會】憶亞視歌手生涯　笑言：我一出道同黎明平起平坐

田蕊妮《New Start》演唱會今晚在麥花臣舉行，26年前因父親鼓勵下參加亞洲電視第4屆《未來偶像爭霸戰》，憑演唱關淑怡《一首獨唱的歌》奪冠出道。時隔多年，她終於在今年回歸歌手身份，推出新碟《Saturnian》並開個人演唱會圓夢。 攝影：葉志明

田蕊妮身穿黑白晚裝登場：「多謝大家喺咁動盪嘅時候，仲嚟支持我呀！」又神秘的說：「你哋以為你哋嚟支持我？其實你哋係嚟支持一個70歲嘅老人家！」原來今晚首先登場的嘉賓就是田爸爸，他為演唱獨唱第一首歌《You Cheating Heart》，而阿田亦表示田爸爸的演唱會歡迎歌迷拍攝，甚至直播。接着，更與田爸爸牽着手合唱《月亮代表我的心》，大曬溫馨父女情！為了完成爸爸的演唱會夢，在結束嘉賓環節時，更進行了簡短的感謝辭，讓爸爸靦腆笑說不好意思：「你15歲我推你上台，到70歲畀你推返我上台！」惹得全場大笑。

田蕊妮與田爸爸合唱《月亮代表我的心》。（葉志明攝）

正式開始田蕊妮演唱會，阿田先帶來美國巨肺天后Whitney Houston的《I Will Always Love You》，唱到高音時游刃有餘。歌畢，阿田細說起童年往事：「我細個嘅兒歌係Beatles、貓王同鄧麗君，每晚食完飯都會拎梳當咪，迫屋企人聽我載歌載舞，後尾諗返起嗰陣我哥離開屋企嘅頻率係好高嘅！」更笑言自己就是街坊都是自己的觀眾：「依家每日4點鐘記者會，我嗰陣就係4點鐘演唱會！」

阿田先帶來美國巨肺天后Whitney Houston的《I Will Always Love You》，唱到高音時游刃有餘。(葉志明攝)

說到少年時，便不得不提阿田以歌唱比賽入行在屏幕播出當時頒獎片段後，阿田在26年後再唱《一首獨唱的歌》，實在感觸良多。但原來驅使阿田參賽還有一個原因，她回憶爸爸當時對她說：「如果你夠膽上台唱歌、唱得完一隻歌、仲拎到冠軍嘅，我戒煙！」

田蕊妮回憶爸爸當年對她說：「如果你夠膽上台唱歌、唱得完一隻歌、仲拎到冠軍嘅，我戒煙！」(葉志明攝)

簽約亞視之後，因為當時亞視只有她一個女歌手，所以幾乎所有劇集主題曲都由她主唱，她又搞笑地分享輝煌經歷：「1994年世界盃主題曲係我唱㗎！你知唔知另一台係邊個唱呀？黎明呀！我一出道就同黎明平起平坐喇！」便為大家帶來《熱燙的宇宙》。