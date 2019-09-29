【說好不哭】回看周杰倫十九年的成長　後周董時代人人都能做音樂

編按：相信周杰倫是不少人的偶像，不管是8、90後或是00後，都受到一眾「跨年代」的歌迷的追捧。周董的歌是不少人的青春，而大家也是看著他一路走來的蛻變，他的歌在推陳出新的歌壇裏始終佔有一定地位，讓我們來探究探究周董的魅力所在吧。

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「喔如果超人會飛，那就讓我在空中停一停歇……」周杰倫在2010年發行了這首《超人不會飛》，那是距他出道後第十年，長年累月的八卦式娛樂報道讓他感覺吃不消，如果他是個超人，他能夠飛的話，當然要好好歇息一下。

我絕對難以稱得上為周杰倫的「鐵粉」，不是他每首歌曲我都喜歡、我都欣賞，而且我沒有伴隨著他的腳印去了解他、聽遍他每一首歌曲，只是，周杰倫這個火紅火綠的人，稱之為超人確實無愧。

周杰倫演唱會的功架魅力一流。（資料圖片）

出道旋即一鳴驚人，獨有的哭腔加上含混不清的唱詞，成為了他其中一個魅力所在，你聽周杰倫現在說話、唱歌，哪有這樣的含混不清？推斷來說，周董出道時當然不是一蹴而就成為天王巨星，那時候他還是個靦腆的青澀小伙子，沒什麼自信是一回事，若從策略上來看，如果當時是一種市場營銷策略，這種含混不清的唱法更能讓人注重在音樂作品上，發掘周董的音樂天賦；同時，因為聽不清歌詞，自然會聽多幾遍，甚至刻意去搜尋歌詞，讓周董本人、歌曲作品曝光及人氣度一再推高。

「周氏情歌」初期題材都是圍繞初戀、欲言又止，例如《龍捲風》、《開不了口》、《晴天》、《七里香》、《心雨》、《白色風車》等等；涉及失戀那種悲痛的有《黑色幽默》、《回到過去》、《擱淺》、《楓》、《一路向北》等等……每隻專輯都會有一首中國風音樂，另外搭配一些快歌、電子音或其他曲風的歌曲，例如《反方向的鐘》、《雙截棍》、《最後的戰役》、《以父之名》、《夜曲》、《琴傷》等，尤以《琴傷》糅合《船歌》及《土耳其進行曲》轉化為現代音樂，除了證明周杰倫的極高創作力外，也能見到他如何履行革新音樂，一直推動自身進步。

周杰倫《告白氣球》一曲俘虜粉絲的心。（《告白氣球》MV截圖）

比較明顯的分界線是在《驚歎號》之後，曲風、編曲、樂器都越來越多元，尤其在《MineMine》這首情歌裏，我們可見到更大的革新，雖然剛推出時被很多人嫌老土；在《12新作》中似乎又回歸平淡，然而《比較大的大提琴》亦屬矚目之作。後來專輯的作品裏較為跑出的當屬一些情懷之作，例如《手寫的從前》和《告白氣球》。

然而，除了音樂曲風上有轉變外，可以聽到周董本身的聲線及唱法也有所改變，聲線變得比較低沉和沙啞，唱法方面不再是輕而薄及徘徊在高音處（作曲時避開了吧），而是徘徊中低音域，而且在「刻意避開飆高音」這回事上很明顯，例如早兩年現場唱《不該》。

而近年來一個很有趣的現象，無論周杰倫推出的新曲如何，總是先惹來抨擊，例子有《不愛我就拉倒》，被評歌詞淺白和差勁得無法直視──「哥練的胸肌」，大家紛紛「哭求」方文山歸來。但是，過了一段時間後，大家漸漸迷上了這曲，不論是rap那一段還是鋼琴獨奏那一段，去到整首歌，尤其在《聲林之王》被翻唱後，更加火紅火熱。

《不愛我就拉倒》一曲惹來不少抨議，最後還是欣賞的人比較多。（《不愛我就拉倒》MV截圖）

這個時代，還是周杰倫的時代。就在《說好不哭》推出以後，銷售量短時間內破千萬和搞得QQ伺服器崩潰的火熱程度，只能說明周杰倫只有一個，而他這個從前數位時代走到現在還一直遙遙領先的創舉，除了讓人佩服以外再難以想出其他稱許詞。

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+ 7 + 6 + 5

只是這個周杰倫時代，其實是「後周杰倫時代」，周杰倫揮著旗幟，招徠大家往數位音樂時代走，大家走進了周杰倫的音樂後，走出來卻是自己的音樂，《說好不哭》一如之前販賣情懷，或許是配合粉絲的年齡層，周氏情歌越來越多遺憾美、回憶美，可以說無甚突破，但是它所引起的連鎖效應卻是非一般的強，不少歌迷樂迷紛紛開始翻唱，甚至有改編的版本出現，周杰倫除了創造屬於自己的時代，他還大方地讓所有人共享這個時代！

周杰倫，豈止「哎呦，不錯哦」？你是最屌的神喔！

作者簡介：清君

中文系畢業生，任職過出版編輯及網絡編輯，專寫關於本土創作、傳媒、出版、文學等話題。不善交際的小毒男一枚。

作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/chingkwan.page/

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「那個仍然是超人的周杰倫」​】

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