楊丞琳無預警清空IG　恐怖「限時動態」惹失婚疑雲？

近日不少歌手藝人也因種種原因而把IG及各類社交平台清空，又或是暫停更新一段時間。對樂迷來說，未能得知偶像的近況，這種現象自然令人擔心，而台灣歌手楊丞琳亦剛好在這個時間點選擇把IG清空，令不少人產生猜疑。

昨夜凌晨，有網民發現楊丞琳的instagram帳戶，由579帖文清空至0，甚至連頭像也換成空白一片。 (網絡擷圖)

楊丞琳剛於11月2日完成馬來西亞吉隆坡的演唱會，在今早(4/11) 凌晨卻被發現她的instagram從本來的579則帖文，一晚間被清空至什麼也不剩，不少樂迷因Rainie這舉動被嚇一跳，亦有人猜想她的IG帳戶被駭客入侵。

剛完成馬來西亞吉隆坡站演唱會，心情本應大好的Rainie做出突如其來的舉行，令不少樂迷感到擔憂。 (楊丞琳Facebook圖片)

+ 2

直至今日(4/11) 中午12點，Rainie終於回歸，在IG上更新帖文，貼上一張寫著「Delete」的相片，不過沒有為帖文寫上任何caption，更將留言功能關閉。同時間，Rainie又不斷在限時動態上推出與粉絲互動的問答題，當中包括：「你／妳最近哭是為了什麼？」、「你/妳曾被親近的人背叛嗎？」等等，令不知就裏的粉絲大吃一驚，擔心她是否受到什麼刺激，或是與李榮浩的婚姻生活不順利？

點擊大圖觀看多則楊丞琳的嚇人「限時動態」

+ 5 + 4 + 3

不過有心水清的網友想起楊丞琳9月底曾透露完成新專輯錄音，而天后Taylor Swift、張惠妹等人過去也曾清空社交平台宣傳新專輯，故此今次Rainie此舉是為了吸引大家眼球，並將為推出新專輯發佈好消息。有台媒就此向楊丞琳經紀人詢問，不過未獲回應，似乎粉絲要耐心多等幾天才能得知真相。