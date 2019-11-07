Pattie Boyd受何超儀邀請到港辦相展　Beatles迷不能錯過！

搖滾歷史上的「繆思女神」，英倫時尚icon及攝影師Pattie Boyd今日到港，舉行為期兩周的《Pattie Boyd Photo Exhibition - George,Eric and Me 》攝影展，席上有策展人何超儀及資深音人黃志淙擔任主持。

何超儀席間透露，有一年獲邀到康城影展，在監製好友舉行的派對上認識到Pattie Boyd，感覺大家都是「玩得之人」，所以邀請對方來港舉行相展。Pattie Boyd又為何超儀家中為她拍攝相集，期間發生一件趣事，何超儀說：「當時去到我屋企，我化到成個小丑女咁，眼影一邊紅色一邊藍色，著住魚網絲襪坐喺塊滑板上面。之後同Pattie一齊去睇我個衣櫃，攞晒啲衫出嚟睇下著邊件好。」Pattie Boyd亦笑言：「能夠打開另一位女士的衣櫃參觀，是非常過癮的事！」

《Pattie Boyd Photo Exhibition - George,Eric and Me 》攝影展今開幕，策展人何超儀及黃志淙到場舉行記者會。 (葉志明攝)

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何超儀又分享籌備今次相展的難度，事關Pattie Boyd的作品分別在不同國家進行展覽，要花很多功夫方可集齊：「做到甩晒碌呀！因有啲相喺北京，有啲相喺韓國，噚晚有啲相喺北京飛去深圳，再漏夜搵司機車落嚟！」而今次場地的設計由Joise & The Uni Boys的結他手阿Dee操刀，Pattie Boyd對此讚口不絕。

何超儀分享籌備今次相展的難度，事中要花很多功夫方可將Pattie Boyd的作品集齊，直言：「做到甩晒碌呀！」 (葉志明攝)

大部份有關傳奇樂隊The Beatles及Eric Clapton的照片都是在錄音室或舞台上，但Pattie Boyd的作品卻恰恰相反，她跟隨樂隊演出，所以作品以這些搖滾巨星的生活照為主，甚至包括The Beatles到去印度參與冥想儀式的照片，讓樂迷近距離認識當今的搖滾巨星。