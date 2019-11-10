周國賢「被開騷」係咩玩法？　 認清明年4月開紅館先係堅料！

今時今日資訊滿天飛，為免跟車太貼，大家轉發消息前緊記Fact Check。周國賢日前傳出「被開騷」，他昨日於Facebook出post闢謠：「假的，別上當！#有朋友俾咗錢 #大家小心 #呢個時勢邊有心情開」

周國賢日前傳出「被開騷」，他昨日於Facebook出post闢謠：「假的，別上當！#有朋友俾咗錢 #大家小心 #呢個時勢邊有心情開」(網頁截圖)

網站「ticketbuynow」顯示周國賢將於12月1日假紅館舉行演唱會，還列出三種票價，分別是：$780、$480及$280，雖然寫上「待定」，但如此「似層層」一般市民不留神便會中伏。

網站寫到「似層層」，仲要顯示有人已經買咗飛，一般市民稍一不慎就中伏。(網頁截圖)

網民留言希望多謝周國賢提醒，並希望開紅館騷一事可以成真。周國賢所屬公司就此事表示，呼籲歌迷不要在任何不正式的網站購票及炒黃牛飛；又宣布周國賢已取得明年4月紅館檔期，希望樂迷認清消息。其實周國賢以往在訪問亦曾透露過，過去7、8年都有入紙紅館，但一直未成功，當時他說：「入紙7、8年也未成功，但他樂觀說：「如果個天覺得我未準備好，就行住慢線先，相信終有一天會開到。」

周國賢所屬唱片公司表示，已取得明年4月紅館檔期，希望樂迷認清消息。(資料圖片)

周國賢出年4月會開紅館騷，依家重溫一下之前開騷嘅精彩時刻先啦！(按圖放大)(資料圖片)