5首「唔返工的節奏」　呢兩個音樂單位好耐見冇過！

近日社會局勢緊張，不少打工仔也為「點返工」這個問題而煩惱。明白香港人返工大過天，即使過去遇上十號風球也不敵返工的決心。不過正所謂「人冇事先做到世界冠軍」，在情況不許可下，其實返少日工又的確可能是一個較好的選擇。如果你是「唔返工焦慮症」的病患者，不妨聽聽以下作品，用節奏為自己放鬆心情。

1.《問世間情是何物》 - Dusty Bottle

有時聽歌不一定是聽歌詞，一首節奏輕快的作品也可以成為大家的情緒良藥。今年本地樂壇不妨聽聽樂隊

Dusty Bottle，主打Funky風格，仿似回到美好的8、90年代。簡而言之，就係「好䟴」，聽下佢哋年中嘅派台作品《問世間情是何物》你就明。

2.《Full Moon Party》 - 馮允謙

冇錯，馮允謙今年全面回歸樂壇！一段時間未與樂迷接觸，今年Jay Fung劈頭便派了四首作品《聲音導航》、《山旮旯》、《Full Moon Party》、《尋找白金漢》。特別推介《Full Moon Party》，同樣是一首Funky味濃的作品，在廣東歌市場確實少有，甚至單憑這首歌說馮允謙是「港版Bruno Mars」也不為過。順帶一提，其實Jay Fung今年四首派台歌的MV連起來是一個完整的故事，一個有關約定旅行的故事，當中包含了「錯過、捉緊、遺憾、尋找」四種心情，由《聲音導航》開始聽起，可能會勾起你的「出走癮」，尚欠缺的可能就像是《尋找白金漢》當中最後一句「你今次願意跟我同行嘛？」

3.《預知天線》 - 糖兄妹

相隔了5年，糖兄妹終於再度合體，今年推出了《離心力》、《預知天線》兩首作品，而打頭陣的《預知天線》絕對沒令人失望，融合了輕搖滾、Pop、電子等元素，《預知天線》也是一首具有生命力的作品，在充滿負能量的時刻或許能帶給你點點光芒，始終二人合體的作品還是比個人作品來得有魅力。

4.《妖治時代》 - 陳蕾

今年廣東樂壇比較有驚喜的一首作品，驚喜在編曲的豐富程度，不少樂迷聽過陳蕾的《妖治時代》後也想起了椎名林檎的風格，筆者則想起了近年日本另一隊新晉樂隊「ずっと真夜中でいいのに～」 ，J Pop感相當強烈，尤其鋼琴部份華麗得讓人不能自拔，拿來當日本動漫主題曲也沒違和感。

5.《少女》 - 林宥嘉

推介了四首upbeat作品，說了要放鬆情緒，當然也要聽一下抒情作品。抒情作品不一定要是K歌、慘情歌，就如林宥嘉的《少女》就是一個最佳例子。在《少女》的文案是這樣寫著的「外面下雨了，今天哪裡都不想去，我們在家裡跳著奇怪的舞蹈，播放著《少女》，當我抱著你的時候，我希望我們的人生就是這樣了。」 ，MV更由林宥嘉與太太丁文琪親自出演，讓人想起生活是這樣的簡單，賴在家中就是一種幸福。