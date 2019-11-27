叱咤八強戰況激烈　花姐：ERROR攞到就唔洗佢哋食曱甴！

叱咤樂壇流行榜頒獎曲禮將於明年1月1日於會展舉行，而正處於首階段的投票的戰況已相當激烈，截至今日下午12時，「我最喜愛的男歌手」及「我最喜愛的組合」亦分別有歌手打進八強，亦有歌手亦打出八強外，鹿死誰手真的要交給樂迷們！本文就先為大家總結一下目前成績，想心愛的歌手成功勝出的話，就記得投票啦！另外，下文歌手排名依筆劃序，與實際排名無關。

「我最喜愛的男歌手」

投票到第3天，麥凌龍（Juno）成功打進八強榜單，而陳健安（On仔）則跌出八強之外。八強名單為周國賢、姜濤、麥凌龍、張敬軒、許廷鏗、陳卓賢（Ian）、陳奕迅及陳柏宇。

現時入到八強的男歌手當中有姜濤同Ian，經理人花姐又點睇？「哇！呢個題目真係好殘忍喎！」花姐聽到要二選一便直呼抱怨，但仍公正的回答：「撇開我係經理人啦，論形勢嚟講，似乎係姜濤比較受歡迎嘅，喺人氣嗰方面，咁如果『我最喜愛的男歌手』（二人中）應該係姜濤。」雖然如此，但她仍然對Ian寄予厚望：「咁我都好希望Ian可以喺叱咤攞到『新人』，因為佢都好努力自己創作緊，如果拎唔到『新人』、『我最喜愛』，下年都可以攞到一啲實力嘅獎項，好似唱作歌手嗰啲獎。」

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「我最喜愛的女歌手」

目前成功打入八強的女歌手有AGA、Gin Lee、方皓玟、林二汶、容祖兒、衛蘭、鄭秀文及謝安琪。

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「我最喜愛的組合」

截至今日下午12時的最新投票走勢，ToNick成功打進八強，而小塵埃則跌出八強。目前八強名單為Dear Jane、ERROR、Kolor、MIRROR、RubberBand、Supper Moment、ToNick及艾粒。

形勢如同「我最喜愛的男歌手」一樣，今次MIRROR同ERROR同時入八強，讓花姐又「手掌手背都係肉」，不過花姐坦言，知道ERROR入圍時的心情比MIRROR入圍更興奮：「其實MIRROR八強我係預咗攞到嘅，因為MIRROR啲Fans好強勁，但反而ERROR入到八強我真程尖叫咗出嚟，其實我係好驚喜嘅，我冇諗過佢哋會入到囉！」不過，而對其他強勁的八強入圍組合，花姐指「冇諗過要攞到獎」，亦表示實在太夢幻又遙遠：「但如果真係攞到就去食餐勁，帶佢哋去旅行，拍住節目去，去個好啲嘅地方，最多唔洗食曱甴。」最後又感謝樂迷：「好多謝我哋啲Fans咁落力、咁瘋狂幫我哋投票，攞唔攞到獎對我哋嚟講都好開心，所有提名嘅單合入到八強已經係好大鼓勵。」

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