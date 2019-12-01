【黎小田逝世】鼓勵梅艷芳參加新秀　一手改變張國榮歌路

著名音樂人黎小田今早離世，對於不少樂迷來說，黎小田最後帶給大家的回憶，應該就是無綫節目《流行經典50年》。入行44年，曾創作出不少大熱作品，一代的天王天后亦曾唱過他筆下的旋律，甚至受過他的恩惠，包括梅艷芳及張國榮。

黎小田與薛家燕份外好友，《流行經典50年》的演出尤其令人深刻。（資料圖片）

大概每位樂迷也知道，梅姐入行是參加1982年第一屆「新秀」，而叫梅姐參加比賽的正是黎小田。當年在舞廳唱歌的梅姐，歌藝獲得不少行內人讚頌，黎小田又正好在籌辦這個比賽，便叫梅姐參與，由於她當時膽小，便叫姐姐梅愛芳一同參與，結果梅姐奪下冠軍。1987年黎小田寫下《胭脂扣》，電影大熱之餘，而梅姐主唱的這首主題曲，更奪得《第8屆香港電影金像獎》「最佳電影配樂」。

黎小田曾一手將梅姐帶入行，成為她入行以來首位恩人。（網上圖片）

提起「哥哥」張國榮，其實黎小田亦在他的低谷時拉了他一把。當時哥哥推出了首張粤語專輯《情人箭》（1979）後，成績未如理想，落後羅文及陳百強令他承受巨大壓力。黎小田曾給予哥哥好幾個意見，除了要他做心理輔導外，亦要求他先不要接廣告和電影，推出三張唱片後才考慮接其他工作。其後黎小田於1982年加盟華星唱片，擔任音樂監製，監製的作品包括「哥哥」轉會至華星後首張專輯《風繼續吹》，結果推出後一炮而紅，更成功改變了「哥哥」的歌路，成為廣東樂壇無可取代的經典專輯。