【專訪】吳若希自認歌手身份唔稱職：最基本連一首快歌都冇！

「我喺樂壇嘅位置？可有可無。」想不到被稱為星夢一姐的Jinny吳若希，劈頭便是一句妄自菲薄的說話。的確在香港樂壇當中，除了張學友等歌神級前輩外，到底哪個歌手在哪個位置，誰也說不準，尤其是演員、歌手兩邊踩的吳若希，則更顯尷尬。雖然Jinny自謙，但不得不承認，她的作品是陪伴著一代人的生活，起碼你怎樣不聽廣東歌，也會知道《越難越愛》。 攝影：梁碧玲 場地：寬巷子@海港城 Outfit：MAGinShop

因為成績而決定繼續做劇集歌

將自己放在樂壇可有可無的位置上，大家可能也會認為Jinny的話會過於妄自菲薄。當然，吳若希對自己的評價亦不是毫無原因，自星夢娛樂出現，香港的樂壇彷彿出現了另一個平行時空，滿足著的，是不同階層、不同口味的樂迷。儘管歌曲在電視界贏到開巷，放到主流樂壇市場上，又是另一番景色。「劇集歌」成為了星夢作品的代名詞，作為星夢的重心，Jinny被認定為「劇集歌手」也是無可厚非，不過她卻坦承，為數不少的作品最初也不是為劇集而做：「《多功能老婆》嘅插曲《每段愛還是錯》原本唔係劇集歌，係林家謙幫我作嘅；《街坊財爺》嘅插曲《愛情無價》原本都唔係劇集歌；就連《降魔的》插曲《泣血薔薇》原本都唔係劇集歌。好多時候係數據話畀我哋知，劇集歌可以令一首作品更多人聽到，所以公司唔想浪費一啲好作品，就將作品打造成劇集歌。」

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被定形劇集歌手：我覺得自己唔夠稱職

她對自己被定形為劇集歌手雖然不抗拒，但同時也努力尋找當中原因：「出道頭三隻碟，其實入面會有好多唔同類型嘅作品，唔同作曲、填詞人，嘗試空間比較大，可能當時大家對我未有一個既定印象，所以咩都可以試下。但去到而家，幾年落嚟都係唱劇集歌，大家認識我都係因為劇集歌，久而久之界定我做劇集歌手。」

雖然銷售成績理想，不過作為歌手，吳若希也認為自己有反思空間：「我覺得自己係一個未夠稱職嘅歌手，一個歌手最基本要有嘅快歌，或者唔同類型編曲嘅歌，我都冇。對我嚟講其實係一種遺憾，希望呢個遺憾唔好太耐。」