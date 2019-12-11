【新城勁爆2019】許廷鏗唔敢認豐收：要冇留意我音樂嘅人都留意到

《新城勁爆頒獎禮2019》今日（10/12）舉行記者會，因社會氣氛未明朗，新城電台早前宣布取消實體頒獎禮，改為數碼化頒獎禮。再加上很多演唱會亦隨之而取消，許廷鏗（Alfred）今日出席記者會亦有作出回應：「有好多要適應嘅地方，由實體到網上嘅交接，呢個轉變遲早都要面對，網上點擊會比現場搞一個頒獎禮更加多人留意。我之前嘅新碟分享會，除咗現場嘅歌迷外，都同唔同平台合作，變成live broadcast，好多唔同地方都睇到，會係嚟緊嘅大趨勢。」

佢兩個真係好friend

Alfred獲好友欣宜上台打氣支持。（陳順禎攝）

樂壇頒獎禮對歌手來說是一年一度的盛事，亦是年尾的成績表，Alfred說：「我都會覺得頒獎禮好似先係一年嘅完整，但有唔同嘅模式，希望可以令唔熱衷於頒獎禮嘅樂迷都留意到，可能係一個好嘅轉變。」社會因素未有打亂Alfred的工作計劃：「照出碟，好開心係縱然環境幾亂，好多樂迷會出街支持去買實體碟，幾難得呀！而家要搵一部播到實體碟嘅機都唔容易。」

Alfred認為有唔同模式嘅頒獎禮係一件好事。（陳順禎攝）

Alfred獲同行前輩大讚是豐收一年，但他未敢認同：「認識多年嘅前輩同我講，『今年你嘅成績好好，努力加油。』我唔能夠定義而家咁係咪豐收，坦白講樂壇上有好多變化，大家支持廣東歌嘅力度又冇之前咁大，所以我唔覺得係一個可以止步嘅成績。點樣可以令連平時冇留意開我嘅音樂嘅朋友都留意到，令件事可持續發現先係緊要。」

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