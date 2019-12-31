【農夫】下年出道20年　回顧5首唱出後生仔心聲的經典歌

編按：農夫的音樂和主持，總能帶給觀眾無限的歡樂，轉眼間，已經出道將近20年。下文作者盤點了5首農夫的經典歌曲與大家分享。

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2020年是說唱及嘻哈組合「農夫」出道的第20年，農夫的歌琅琅上口，深入民心，以下就盤點五首（筆者認為）農夫的經典金曲，讓大家回顧這20年來農夫的作品。

2020年是說唱及嘻哈組合「農夫」出道的第20年，農夫的歌琅琅上口，深入民心。（資料圖片）

一、 風生水起

風生水起是農夫與麥玲玲合唱的一首歌，以風水為主題，由C君和陸永問麥玲玲他們的前程，然後麥玲玲再以玄學角度解答，例如C君問自己的桃花運時，麥玲玲就話：「C君好男人 過幾年就結婚」，陸永問自己做咩至有錢，麥玲玲就話：「陸永要表演 最適合做幕前」，最後，麥玲玲更話：「C君多主意 陸永要做主持」。現在C君準備結婚，而他和陸永在幕前的工作也十分順利，早前更經常在do姐的節目上看到他們，令農夫的知名度大增。另外，不少人在聽完風生水起後，都驚嘆原來麥玲玲rap係咁勁，因此這首歌總對是經典之一。

二、 學海無涯

學海無涯算是農夫少有以學生年代做背景的歌曲，歌曲主題是學生的校園生活，歌詞寫到上學雖然好像很辛苦，但聽起來其實就會感受到做學生的樂趣和喜悅，畢業後重聽這首歌也不禁會懷念那美好時光。例如「Bio堂要入Lab學吓劏牛眼 點知一劏就鬧同學仔攞嚟玩」和「讀書為咗識字為咗沙紙定係為咗我老媽子」，相信不少人都經歷過Bio堂劏牛眼的過程，又經歷過懷疑讀書的目的是什麼的心態，所以學海無涯必定會唱中你的心聲。

三、 偉大航道

偉大航道這一曲是農夫以「大人」的身份來勸告「小朋友」不要行差踏錯，讀書的時候不要把考試和測驗充斥住自己的生活、不要厭老師煩、要好好珍惜玩樂時間，到長大後就會知道這一切是十分難得，因為「當你正式上班 先知道乜嘢叫慘」。另外，絕對不要玩弄愛情，因為被你傷害的人會十分傷心，甚至一世都有陰影，所以一定要對愛情認真，正如歌詞話：「愛情係好玩但係唔好玩愛情」。最後，覺得自己一無是處的人，即使你遇到多少挫折，也要堅強走下去，因為「你會比你想像中更加偉大」。

四、 好彩分手

顧名思義，好彩分手即是要慶祝自己分了手。有時拍拖的時候，無論另一半對自己有多差，都會因為曾經愛得死去活來而掛念對方，但農夫的好彩分手就是告訴你分手是對的，你沒有做錯，做錯的是對方，你一直忍受已經做得很好了，將來你一定會找到一個對你好的人。歌詞一方面是罵醒你和罵對方：「正所謂自古人生誰冇死 其實你想佢嗰日早啲嚟 你仲要扮咩扮咩偉大啫」和「根本佢就係有史以嚟 呢個人淨係識愛自己 分咗手仲要講你是非 邊有人一衰衰到貼地」；另一方面，歌詞亦會安慰你「係 我知你未放得低 但係呢個人冇資格影響你一世 喊啦即管喊出黎 少少眼淚咪當交少少學費」。所以這首絕對是分手失戀必聽的歌！

五、 返老還童

返老還童一歌與偉大航道的風格差不多，但這首歌是以一個踏入社會數年的人為出發點，講述從學生變成大人的心理和身理變化。在對家人的心態上：「阿媽再多囉唆你都幫拖佢都捱過」；在工作的心態上：「你發現接受到老細嘅凌辱」；在生活的心態上：「你淨係最驚稅局」等等。而在身理上，我們的身體都已經開始機能衰退，例如「諗住跑吓街綁完鞋帶都有啲冇態」和「仲邊有晨早流流 起身落球場射波」等等。返老還童除了寫出了長大後的變化外，也道出了時光流逝的唏噓，副歌最後更以「以前仲係細路 相信將來乜都做到 原來一啲特別都冇 只係青春倒數」作結，慨嘆踏入社會大學後，因為受到各種限制，而逐漸打破童年時對成長的憧憬。

其實農夫的經典金曲又何止這五首，不過要挑選的話，這五首可算是我心中最經典的五首歌，特別是偉大航道和返老還童。最後希望農夫日後事業發展順利，可以繼續聽到更多好歌。

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內容提供：一峰不能藏二汶

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「農夫出道20年 盤點最喜愛的五首歌曲」​】

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