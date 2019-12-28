【新城勁爆2019】鄭秀文、張敬軒雙雙缺席　共4項大獎搵人代領

《新城勁爆頒獎禮2019》今年因社會氣氛取消實體頒獎禮，改為在電台直播室頒發共54個獎項，當中有30個獎項已率先派發，所以今日會頒發餘下的24個獎項。

雖然鄭秀文Sammi早已明言不出席頒獎禮，但她的《我們都是這樣長大的》今年勢頭強勁，亦於《新城勁爆頒獎禮2019》奪得「勁爆播放指數歌曲」。Sammi沒有出席，取而代之由寰亞唱片的師弟妹——陳健安及鄧小巧代領。另外，今次連奪「勁爆年台歌手」、「勁爆歌曲」「勁爆演繹大獎」的張敬軒亦缺席頒獎禮，由英皇娛樂代表黃仲凱代領獎項。

鄧小巧及陳健安為Sammi代領「勁爆播放指數歌曲」(得獎歌曲：《我們都是這樣長大的》)。

鄧小巧與陳健安都曾於社交平台翻唱過《我們都是這樣長大的》，On仔表示：「就算我冇特登去背歌詞，一哼就唱到副歌，而且歌詞好易令人有共鳴，好入腦。」在旁的小巧亦認同，二人更合唱一段副歌。小巧認為歌曲非常窩心，而且回想起她在澳洲cover時，是馮穎琪及其兒子一起，切身明白「兒童有著兒童畏懼／成人都有成人唏噓」。