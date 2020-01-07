2019年抖音神曲排行　《野狼Disco》都只係排第七？

早前陳偉霆在《江蘇衛視跨年演唱會》演唱2019年內地爆紅歌曲《野狼Disco》，幾日內片段便在香港瘋傳，《野狼Disco》亦由此在香港紅了起來，不少人也表示歌曲的確非常洗腦。有報導指《野狼Disco》的播放量超過了十億，更是抖音App的熱門歌曲，雖然未有明確指出這「十億」的數據從何而來，不過十億流量在現時內地的串流平台絕非不可能的事情。而根據2019年抖音發布的數據報告，《野狼Disco》的確榜上有名，不過卻只僅僅排行第七，到底頭十位歌曲又是什麼？

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+ 7 + 6 + 5

雖然這個排名是由抖音作年尾結算時發布，不過則未有放出真實數據支持。即使是傳說中《野狼Disco》的十億播放量也未必準確，因為數字可能由多方平台的流量加起來的一個約數，甚至是一個估算數字，即使在任何單一平台上，似乎也未見到《野狼Disco》有高達十億的播放量。但照著目前《野狼Disco》的氣勢，說不定很快便能超越首6位的作品，畢竟歌曲在年尾才推出，加上最近經陳偉霆加持後才正式在各地爆紅，似乎這個風潮還會維持一段時間。

《野狼Disco》經陳偉霆的跨年演出後，爆紅至香港。 (影片擷圖)

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