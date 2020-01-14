【專訪】認識生力軍金獎得主林家謙：冇簽公司，因為唔想妥協

又一年叱咤頒獎禮過去，老實說其實除了「我最喜愛」、「至尊歌曲」、「男金女金」等大獎外，每年的樂壇生力軍獎項也同樣令人期待。畢竟作為廣東樂壇其中一個指標，大抵不少樂迷也同樣想知，到底有什麼新人值得留意，尋找新音樂的過程中，認識一些新名字大概是最好的方法。 今年叱咤樂壇生力軍金獎由林家謙奪得，縱使這個名字已出現在樂壇大概6年左右的時間，不過仍然有不少網民對他感到陌生。記得今年叱咤宣布他得獎後，網上出現一部份的疑問是：「林家謙是誰？為什麼不是姜濤拿金獎。」對一個入行多年的音樂人來說，這些聲音是一種質疑，也是一種無奈。 攝影：陳順禎

以作曲人身份在香港樂壇工作多年，到今日仍有人問：誰是林家謙？ 一個訪問，帶你認識今年生力軍金獎。 (陳順禎攝)

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2014年以作曲人身份入行，曾為方皓玟、周柏豪、JW、許廷鏗、陳柏宇、容祖兒、張敬軒、衛蘭等歌手作曲，基本上香港樂壇現存大半活躍的歌手也曾與林家謙合作，甚至遠至台灣的林宥嘉、楊丞琳也向他邀歌。作品多產而且受歡迎，不少大熱作品如JW《矛盾一生》、容祖兒《心之科學》、林宥嘉《壞與更壞》皆出自他筆下，將他視為香港樂壇的未來也絲毫不誇張。

不過林家謙坦言，自己入行初期從未想過要做歌手：「我入行係因為參加歌唱比賽，所以好多人都以為我想唱歌，但其實我唔係。亦要多謝林一峰，基本上係佢帶我入行，不過當時都係以作曲人身份咁入行，所以我就疊埋心水做幕後創作人。坦白講，當時已經有啲唱片公司問我係咪想唱歌，不過我都好直接拒絕佢哋，因為我想畀幾年時間自己喺幕後做啲成績出嚟，即使係樂手工作我都想嘗試。而真真正正開始希望用歌手身份行出嚟，已經係好後期嘅事，大概係2018年。」

林家謙坦言，入行時沒有做歌手的打算，後來一次與JC的合作，成為進軍樂壇新人的契機。 (陳順禎攝)

在今時今日明星光環主導的環境下，寧願用幾年時間打好基礎再轉戰幕前，說明了一件事，林家謙是打從心底喜愛音樂，多於單單想透過音樂令自己大紅大紫。但真正令林家謙想轉型當歌手的契機，要講到2018年，當年林家謙為容祖兒所寫的《心之科學》奪得《叱咤樂壇至尊歌曲大獎》，亦是他真正首次踏上叱咤舞台的時刻。但他坦言早於《心之科學》得獎前已在籌備推出個人作品：「2018年有機會同JC合唱一首國語歌《如影隨心》，令我有副唱歌癮，係咪可以試下自己唱完整一首呢？廣東歌又得唔得呢？而當時幕後工作都算有啲成績，就覺得可以挑戰下唱歌。」

與林家謙對話，你會感覺到他打從心底裡熱愛音樂，否則可能早幾年已開始當歌手。 (陳順禎攝)

以獨立音樂人身份亮相於樂壇，或多或少在宣傳上會有一點阻力，例如是沒有足夠資源及人手放在宣傳上，約訪問也要靠自己，如果在行內沒有足夠人脈，就連日常在媒體上的曝光也可能較少。這亦解釋了唱片公司的重要性，但為何林家謙卻沒正式與大型唱片公司簽約？他笑說：「都要有人肯簽我先得。」但實際上他考慮的問題卻是另一方面：「我覺得簽公司係一個好大嘅承諾。尤其我個人都比較即興，突然想做歌就做，直白啲就係我行我素，所以我都驚自己會同公司發生爭執，始終簽一間公司做音樂，就要有某程度上嘅妥協。既然預計到大家會做得辛苦，大家無謂浪費大家時間，我有手有腳咪自己去實踐自己嘅想法囉。」不過林家謙也不忘「戴頭盔」：「當然如果有唱片公司觀察咗我一段時間，覺得大家可以相處到，我都好歡迎大家搵我，我絕對唔係死都唔同人合作，我覺得合作係必需，但一定要志同道合，互相尊重。」

出道做新人，卻決定不簽公司，他說不想在音樂與商業間妥協。 (陳順禎攝)

一整年下來，可能大家只看到林家謙出歌、出活動、唱Live，但實際上他要做的卻遠遠比這些更多。與哥哥獨自營運一間音樂製作公司，歌曲派台、上架等零碎工作也要包辦，他卻從中找到樂趣：「都係一個好好嘅機會學習，一首音樂作品點樣由零開始推出市場，中間要經過幾多程序，其實喺我推出第一首歌之前都冇乜概念，唯有自己去問下行家，一步步探索。有啲人覺得Artist係要專心創作，好難分心去搞呢啲所謂管理上嘅工作，不過我個人都幾精神分裂，其實我幾享受做admin工作嘅過程，因為好似可以睇住個BB長大咁。」實際上，林家謙在入行前也曾在一間科技公司工作，這些社會經驗令他更容易掌握到音樂的管理工作。

曾投身科技公司工作，林家謙認為自己的社會經驗反而有助他做音樂。 (陳順禎攝)

同時作為歌手及作曲人，或多或少也應該會有些私心，把最好的作品留給自己，不過林家謙卻說自己唱的都是「賣剩庶」：「我未開始唱歌嘅時候，其實從來都冇諗過呢樣嘢，有咩作品都全部推出街賣，只要有人要我都會畀。反而自己唱頭兩首歌，都係之前寫落嘅歌，係人哋冇要到嘅歌。可能呢啲歌唔係最適合佢哋去演釋，唱片公司有時都會反映，啲歌太過『林家謙』，叫我唔好寫得咁啱我自己唱。或者自己作歌嘅時候我都會用自己最舒服嘅方法去唱出嚟，所以個旋律就偏向適合我多啲。」