麥家瑜簽約環球12年宣布離巢　曾因迷茫玩失縱：唔知點面對家人

歌手麥家瑜昨晚宣佈離開簽約12年的環球唱片。 (網絡圖片) 前環球歌手麥家瑜(Keeva)2008年出道，昨日在IG上宣布正式離開環球唱片，結束長達12年的賓主關係。Keeva寫道：「環球係我入行嘅第一間公司，咁多年嚟一直睇住我大，今日我想好好同公司上上下下講聲感謝同再見。感謝公司，感激老闆Duncan 同我多位經理人咁用心栽培我，又畀咗好多機會我，感激為我付出過嘅同事，難忘同你地一齊奮鬥過，努力過，緊張過，笑過同喊過嘅日子！有幸喺呢個大家庭成長同學習，我深深感受到大家對我嘅愛惜同關心。我相信無論幾多年後，我都唔會忘記呢段美好嘅時光，因為無你地就無今日嘅麥家瑜。喺度我祝願公司業務越做越大，各同事工作順利！未來嘅日子，我會繼續裝備好自己，喺唔同嘅崗位上繼續努力，請大家多多指教。」

由於父親麥一鳴是一位經營錄音室的資深音樂人，Keeva自幼已經接觸不少香港著名歌手及音樂人，耳濡目染下亦愛上音樂。2007年，太極成員Gary Tong得知她喜愛唱歌，便詢問她有沒有興趣成為歌手，輾轉下又與梁榮駿見面。後來Keeva在加拿大錄了Demo寄回香港，得到不少音樂人肯定，最後正式在2008年簽約環球唱片成為旗下歌手。

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要說她加入樂壇後的代表作，相信不能不數到出道作品《殺死我的溫柔》，首支作品已打入樂壇四大流行榜的十強位置，成為不少女生治療情傷的歌曲。可惜天氣不似預期，以大熱之姿打入樂壇的Keeva，在出道作之後成績開始走下坡，《殺死我的溫柔》令她成為了一曲歌后，卻同時成為了Keeva難以跨越的一座高山。

紅歌不紅人，曾經接受《香港01》訪問，Keeva表示自己曾感迷失：「一方面驚自己條路唔知點行，另一方面冇收入覺得對唔住家人。」在情緒谷底時，Keeva試過失縱在家人眼前：「我覺得屋企係最安全，所以我從來都未試過失縱。但當刻我實在冇辦法留喺屋企，所以走咗出街，上車搭到邊去到邊。我以為我消失咗佢哋就唔會煩，但原來佢哋係好擔心，我家姐喊住打畀媽咪講對唔住，怪責自己冇睇好個妹。我諗返起都覺得自己好唔啱。」

曾在音樂路途上感迷失，Keeva曾因情緒低落而失縱。 (資料圖片)

踏入2020年，決心離開舊東家，雖然Keeva未有明示自己去向，不過她亦績極表示自己會出外學習、認識新事物，有好消息再跟大家分享。而《殺死我的溫柔》這首作品，在不少樂迷心中或許會永久的佔一席位，事實上歌曲MV早在2008年時發佈，至今累積過200萬點擊，每年也有人會到留言處打卡，即使事隔12年，仍有樂迷表示2020年仲聽緊，證明了這首歌在廣東樂壇留下的份量。