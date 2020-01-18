【勁歌2019】開場獻唱黎小田經典作　Medley向音樂巨匠致敬

《2019年度勁歌金曲頒獎典禮》今日舉行，一眾星夢歌手盛裝出席，當中包括呼聲很高的菊梓喬、吳若希、譚嘉儀、周柏豪、連詩雅等等。甫開場，一眾星夢歌手向已故音樂巨匠黎小田先生致敬，獻唱經典作品medley。

致敬環印先播出黎小田生前片段，包括一些金句：「音樂藝術係好難嘅，我作咗700首歌，每一首都係度身訂造！」接著譚嘉儀打頭陣，在Dancer伴舞下唱出《問我》，吳若希與鄭俊弘合唱《人在旅途灑淚時》，谷婭溦唱出《煙雨淒迷》。菊梓喬與周柏豪可謂星夢的一哥一姐，他們唱出《胭脂扣》及《儂本多情》時，舞台有煙火效果，特別sharp醒。

今年《勁歌金曲頒獎典禮》開場選擇以Medley形式，向去年逝世的一代樂壇巨匠黎小田致敬。 (劉智源攝)

各個獎項陸續頒發，首先頒發「勁歌金曲唱片銷量大獎」，共五位歌手得獎：菊梓喬《但願人長久》、周柏豪《All About Love》、鄭俊弘《星光（Star Light)》、石詠莉《Moving Forward》、黎瑞恩《We Touch》。

率先頒發「勁歌金曲唱片銷量大獎」，分別由菊梓喬《但願人長久》、周柏豪《All About Love》、鄭俊弘《星光（Star Light)》、石詠莉《Moving Forward》、黎瑞恩《We Touch》奪得。 (劉智源攝)

點擊大圖觀看更多演出花絮