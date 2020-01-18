【勁歌2019】菊梓喬成大贏家背後辛酸　一件事令佢喊足幾個禮拜

菊梓喬（Hana）今日在《2019年度勁歌金曲頒獎典禮》連奪6獎成大贏家，確立星夢一姐地位，她在台上講感言時越說越激動。在後台訪問時，她激動說：「攞完演繹獎嗰下，冇諗住自己會再有女歌星獎，嗰下真係『嘩⋯⋯』咁樣，因為每次攞獎都得來不易，覺得自己好幸運！」

Hana得獎時感激Fans支持，提到去年發生了很多事情，如果沒有Fans支持就不能堅持下去。到底何事令她如此崩潰？她說：「其中一件事係我失聲，當時我depress得好嚴重。我企喺大球場個舞台上面播歌播咗半個鐘，可能會畀人鬧，嗰種感覺好無奈，又好嬲自己點解要病！但病我真係控制唔到，責怪咗自己好耐，幾個禮拜都喺屋企喊！」

Hana今日共奪6獎成大贏家，心情激動。（劉智源攝）

Hana又提到，覺悟演藝事業如過山車一樣：「其實我冇諗過自己會開到演唱會，覺得係冇可能嘅事，呢一行好似過山車咁上上落落，可出慢一首歌啲人就已經唔記得你，所以要不停做！雖然經歷過迷失，但我會睇返自己初出道嘅作品，去撻返著自己團火。」

Hana接受後台訪問時，提到去年失聲自己嚴重depress，更喺屋企喊吹幾個禮拜。（劉智源攝）

另外問到，對於外界以「一姐」形容自己，但同時引來不同聲音，她會如何處理？Hana說：「真係唔容易，明白有好多唔同聲音。上一年好內疚，但又唔知內疚啲乜嘢，又怪責自己。上年攞咗最受歡迎女歌星呢個獎之後，好驚喜之餘亦有都有擔心過要點樣承接落去。好彩有前輩提點，令我唔再執着，依家只求一件事，就係做好自己！」她續說：「今年好好彩攞咗好多獎，好多人都會問我『咁下年點呀？』我覺得下年先算啦，就算攞唔到都唔緊要，我覺得已經好好㗎喇。」

而對「一姐」稱號引來不同聲音，Hana坦言幸得前輩提點不再執着，只求做好自己。」（劉智源攝）