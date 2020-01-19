【勁歌2019】林家謙預奪「最佳唱作新人」後更難捱：心入面打咗底

林家謙今日（18日）在《2019年度勁歌金曲頒獎典禮》奪得「最佳唱作新人獎」，自去年起從幕後作曲人走到幕前，憑《下一位前度》、《Just Carry On》等作品在樂壇嶄露頭角。在後台接受訪問時，被問到在頒獎禮上得到新人獎感到鼓舞之餘會否很大壓力？他坦言：「其實我都預咗新人之後嗰年好艱難嘅，心入面打咗個底，覺得今年由頭嚟過，由零開始，所以唔會expect自己今年有獎項下一年就會好順，反而我會預咗下一年係更加大挑戰。」

林家謙今日（18日）在《2019年度勁歌金曲頒獎典禮》奪得「最佳唱作新人獎」。（劉智源攝）

問到他目前沒有簽公司，處理工作安排會否感吃力？他笑言：「暫時OK，首先工（作）佢唔係非常之多，大家唔好以為我好多。」續說：「如果有工作，喺行內圈中有做management嘅朋友好樂意去幫手處理，大家好歡迎咁樣合作，覺得有彈性幾好玩。」

林家謙坦言，預計了新人之後一年會比較艱難，已有心理準備面對更大挑戰。（劉智源攝）

最後問到在頒獎台上只唱得半首歌會否不習慣？他說：「都唔會喎，因為好多時上節目時間緊迫，大家都未必有機會唱晒成首，加上個伴奏係自己剪，鍾意唱邊段都係自己剪所以幾好玩！」