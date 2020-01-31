【全民造星II】仲聽《野狼Disco》？　邊疆兄弟賀年歌仲洗腦

說起農曆新年家喻戶曉的廣東賀年歌，好像來來去去也是那幾首：許冠傑的《財神到》、鄭少秋與汪明荃的《歡樂年年》及《迎春花》、徐小鳳的《喜氣洋洋》，這些都已經是70年代末的作品，即已經傳唱四十多年；近一點的亦已經是2006年Twins的《你最紅》。除了近來紅遍各地的《野狼Disco》，2020年香港的農曆新年也迎來了風格與以往截然不同的地道賀年歌，就是邊疆兄弟的《Kung Hei Fat Choi》。

邊疆兄弟在歌曲《邊gang》中寫過「Hip Hop 係一種宣揚世界和平同愛既音樂」（Instagram／@852bingang）

邊疆兄弟是由ViuTV選秀節目《全民造星II》衍生的一個組合，由參賽者JJ（范卓言）、Kay（劉瑞祈）、阿聰（王顯聰）、賀嵐、架兩（李信希）組成，在總決賽時亦曾帶來HipHop風原創歌曲《邊gang》，更有一段藏頭詩呼應時代，也令節目成功突破同溫層。

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賀年歌《Kung Hei Fat Choi》由曹震豪（Wallis）擔任歌曲監製，在伴奏（Beat）上混音甚是專業，音色並不單薄。各自Rap的Flow亦經過設計，副歌的部分也十分洗腦；這次他們同樣將近半年香港社會發生的狀況放到歌詞中：「時代需要新血去衝，革命路途尚未成功」、又取「新屋靚」的諧音字等……大家明就明啦。這首歌不單讓同路人有共鳴，他們更特意寫一了一段歌詞祝賀紅藍黑立場的聽眾。