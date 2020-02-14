【情人節】千禧年代最「冧」情歌　解構靜香愛上大雄的七大理由

每個年代也有屬於它的情歌代表，廣東樂壇當中，失戀慘情歌多，甜蜜表白歌算是少數派，不過表白歌正因為不及失戀歌產量高，故此往往也非常有代表性，就如90年代就有張學友的《你的名字我的姓氏》，可說是難以取代的經典。而千禧後的表白歌代表作，必定就要數到《大雄》這首作品。

當年《大雄》這張專輯，古巨基亦特意設計成漫畫包裝。 (網絡圖片)

2004年作品，由古巨基主唱、林夕填詞，而《大雄》的作曲人正是千禧年代情歌王側田。在寫起《大雄》的時候，側田還未正式出道成為歌手，就是與古巨基的初次合作，為他寫起《大雄》和《傷追人》後，側田便被邀請在古巨基的《勁歌金曲演唱會》中演出，最後成功出道，寫下不少膾炙人口的情歌。而《大雄》亦為古巨基拿下四台冠軍歌，還有「專業推介叱吒十大 第六位」、「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」、「叱咤樂壇男歌手金獎」、「新城勁爆大碟」等獎項。

之後側田也有在演唱會上翻唱《大雄》。 (網絡圖片)

話題回到《大雄》，說是千禧年代最屈機表白情歌其實不無道理，旋律編曲樸素簡單易唱，即使不擅唱歌也一樣能駕馭。而詞人林夕以家傳互曉的卡通人物入題，大家也知道《多啦A夢》(舊譯叮噹) 裡大雄對靜香(舊譯靜宜) 的癡心，歌詞正正利用了大雄一無是處的形象，將浪漫無限放大。

「自問是大懶豬 自問是未夠班 但自願被你欺負 世界對我太可惡 我愛你卻極頑固」雖然大雄也有自知之明，難令心儀對象有富貴榮華、亦難令自己成為絕代情人，不過有叮噹的竹蜻蜓一起遊盡可愛的天下、願意說笑討對方歡心，更願意承諾日後發奮，這樣真誠的表白，試問天下間有哪位女生聽到這句承諾會不心動？

古巨基也曾親自在《大雄》MV當中畫了一個大雄。 (影片擷圖)

有網民曾解構為何靜香最後會愛上大雄

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最令人深刻的是，《大雄》還有一個「叮噹劇場版」，找來叮噹原配音員林保全配上對白，令歌曲投入感更強、更觸動人心。保全叔離世多年，但他在劇場版最後一句至今令人感觸：「大雄，我唔可以陪你好耐，我走之前最想見到嘅，就係靜宜可以代替我，陪埋你呢一生一世呀。」