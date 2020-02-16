【歌手2020】蕭敬騰亂講嘢嚇窒青峰　如果兜唔返定掀「世界大戰」

蕭敬騰曾有「尷尬一哥」的稱號，事關他以往除了演唱的時間，其餘時間面對鏡頭、傳媒時都比較寡言，尷尷尬尬似的。不過，近年他改變了很多，還當上了金曲獎以及最新一季《歌手》的主持。就在第二集《歌手．當打之年》，他邀約好友青峰到家作宴，言談間突然爆出一句：「金曲獎算甚麼？」嚇到青峰O晒嘴，到底他們兩人在聊甚麼？

蕭敬騰唔止做《歌手．當打之年》參賽選手，仲做埋主持人。(微博圖片)

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在節目一開頭蕭敬騰請青峰到家作客，青峰一見面就笑言：「好華麗的家喔！你們家的玄關比我家客廳還要大！」他以前任主持人的身份為老蕭作「心理輔導」。老蕭為自己的主持表現欠佳而不開心，形容自己「超爛」，更說：「我很想賞自己一巴掌！」青峰聞言踩多腳說：「到底有多爛？拜託你們不要剪掉好不好！」調笑完一輪，青峰讚對方在金曲獎當主持人表現很好，突然老蕭爆一句：「金曲獎算甚麼？」青峰立刻目瞪口呆：「他的邏輯跟其他人不太一樣呀！」老蕭解畫說：「因為已經做完，而且不會再做。」好彩畀佢兜得返咋，如果唔係又會引起網絡罵戰㗎喇！

青峰聽到老蕭講「金曲獎算甚麼」一句嚇到O晒嘴！(節目截圖)

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