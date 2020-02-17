警隊一哥鄧炳強與明星足球隊合唱　《朋友》成譚詠麟首選聯誼歌

今日網絡上瘋傳警務署署長鄧炳強出席晨曦足球隊和明星足球隊的晚宴短片，台下藝人包括有成龍、曾志偉、譚詠麟、方中信、盧惠光、林國斌等人。席間鄧炳強除了上台發言外，更與成龍、曾志偉、譚詠麟等人合唱《朋友》。成龍激昂演講：「不管我們是哪一個階級、哪一個層，我們永遠也是朋友。」

晚宴有不少演藝圈中人出席

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提起《朋友》這首舊作，可說是校長譚詠麟的聯誼必唱作品，不論任何場合也適合演唱。曾與劉德華、梅艷芳合唱過；又與成龍、周杰倫、陳百祥同台合唱過；為台灣歌后丁噹擔任演唱會嘉賓也合唱過；就連在台北小巨蛋開演唱會，曾志偉也聯同鄭伊健、陳小春、錢嘉樂、謝天華和林曉峰等人與他合唱《朋友》。

校長譚詠麟不時也會與圈中好友合唱《朋友》。 (網絡圖片)

早在1985年推出，《朋友》至今仍然風行於樂壇其實不無道理，更可說是校長譚詠麟事業生涯當中的里程碑。改編自日本音樂人芹澤廣明的作品，《朋友》為譚詠麟奪下了首支兩台冠軍歌的位置(1985年只有港台及無綫電視兩個音樂排行榜) ，及後更憑此曲奪得《1986年度十大中文金曲頒獎典禮》的「十大中文金曲」、「IFPI 大獎」，以及《1986年度十大勁歌金曲頒獎典禮》的「十大勁歌金曲」。

如果你是生於70年代的樂迷，便知道當年芹澤廣明有多厲害，80年代的香港流行音樂中大多是改編日語流行歌曲，而在1984和1985年香港《十大勁歌金曲》候選40首歌曲中，芹澤廣明的作品佔數是最多的，《朋友》正是其中之一。作為電影《飛鷹行動之龍兄虎弟》插曲，《朋友》的風行程度比同為譚詠麟主唱的電影主題曲《暴風女神》更甚，除了是芹澤廣明的曲琅琅上口外，向雪懷的詞寫得深入民心又易記，造就出這首聯誼歌的首選。