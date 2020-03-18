黃明志15歲首次作曲講一夜情　《站一夜》道破現今男女關係

黃明志日前在社交網站post出自己人生中第一首創作的歌曲，名為《站一夜》，英文名直譯成「One Night Stand」， 果然貫徹他的創作風格，以鬼馬的角度說認真的道理。

黃明志人生第一首歌於15歲時創作，名為《站一夜》，想不到當時他年紀輕輕就知何謂One Night Stand。(資料圖片)

黃明志真人都好玩得，擺Pose影相完住難佢唔到！(按圖放大)

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《站一夜》是黃明志15歲時創作的歌曲，曲風是Old School Rock，輕鬆搖擺節奏加上鬼馬的歌詞簡直天衣無縫。實在佩服黃明志的創意，15歲的時候竟然看破紅塵，洞悉父母之命不合時宜，拍拖又浪費時間金錢，所以去體驗一夜情。不過留意返，正常來說黃明志在15歲是不可能去一夜情，他是觀察到社會風氣去寫這首歌，難怪他說：「15歲就已經寫這種歌了長大還得了……」

《站一夜》以幽默的角度講男女關係，拍拖太麻煩，所以很多人轉投一夜情慰心靈。(資料圖片)

《站一夜》的歌詞非常啜核：

如果他要移情別戀

我也可以隨時改變

只要一切都保證安全

這樣才不會擔心大腹便便



談戀愛不但要花很多錢

被人甩了 還非常丟臉

玩一夜情不怕傷心失戀

所以我愛那個 One Night Stand



簡單幾句點出一夜情的「優點」，又說出拍拖的「缺點」，不過說到尾還是安全至上，避免不明不白地做爸爸。年紀輕輕就寫到這份歌詞，黃明志的確是鬼才。

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