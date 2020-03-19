陳卓賢Ian透露5月推出第四首個人作品：主題係關於犧牲

MIRROR成員陳卓賢（Ian）今日（18/3）現身商台宣傳新歌《正式開始》外，亦透露5月尾會推出第四首個人作品：「好期待，曲、詞都係自己寫，第一個親生仔準備面世，我係咁問花姐可唔可以早啲出，快啲同大家見面。」

Ian今日現身商台宣傳新歌《正式開始》。（葉志明攝）

Ian「親生仔」的主題是關於犧牲，不計較付出：「關於犧牲，付出唔計較回報，但我寫下寫下就對比咗好多嘢，其實一開始唔想犧牲，但命運揀中佢，如果犧牲有價值都好。希望大家可以apply到落愛情、工作，當刻自己有咩難題，聽到首歌可以應用返落自己度。」

除了幫自己作曲，Ian透露會為MIRROR好兄弟Anson Kong寫歌：「佢向我邀歌，同監製傾過一輪，畀咗demo佢聽，有一隻都幾鍾意。（慢歌定快歌？）有兩種曲風，有抒情啲，但節奏energy高啲。」

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MIRROR成員Anson Kong、Anson Lo、Jer都分別推出個人作品，Ian仲話最喜歡Anson Kong的歌曲《特登》：「未plug嗰時，都有互相聽下，大家都有畀意見，佢哋都會問我上年錄歌係點，會share。（最鍾意邊首？）最鍾意《特登》，因為隻歌幾好loop，節奏又輕快。」