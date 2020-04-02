【美女郊遊遊】俾比堅尼預告呃咗？　聽行山女聲Playlist回氣先啦

昨日愚人節ViuTV推出《美女郊遊遊》預告片，陳欣妍與沈殷怡「傾力演出」，上身穿著比堅尼泳衣行山，畫面非常養眼。加上字幕寫上「躁動的山峰」、「激盪的青春」等字眼，實在令觀眾看得徹夜難眠。不過，昨晚她們已承認預告片是愚人節玩笑，只求博君一笑。陳欣妍與沈殷怡實質是包到實行山，兼勇闖蝙蝠洞、疑似鬼屋等地方，雖則佩服二人勇氣，但難免也有些少失望。

雖然養眼畫面只是曇花一現，不過《01眾樂迷》為你整合「行山啱聽女聲Playlist」，讓大家消消氣。

昨日愚人節推出的《美女郊遊遊》預告片非常養眼，可惜只是一個玩笑，節目內容實質非常Hardcore！(影片擷圖)

雖然預告片只是愚人節玩笑，但養眼畫面不妨一睇再睇！(按圖放大)(影片擷圖)

+ 8 + 7 + 6

1.陳蕾-《不想回家》

陳蕾新作《不想回家》非常適合行山剛起步時聽，事關歌曲帶你進入一個Chill Vibe，助你調節心情兼熱身，難得逃離城市當然要好好放鬆心情，不要待薄自己。

點擊聽陳蕾-《不想回家》

2.Dusty Bottle - 《問世間情是何物》

調節好心情熱完身過後，是時候推自己一把，正如歌詞「很深奧的都可撇下」，將煩惱拋諸腦後，專注在自己的步伐，與陽光玩遊戲。

點擊聽Dusty Bottle - 《問世間情是何物》

3.陳蕾-《Run Away》feat. Jan Curious

《Run Away》不論歌名、歌詞與編曲都很適合做運動時聽，加上豹哥高亢而有力量的聲線一聽便讓人充滿電，不管你行山行到哪個階段都能讓你充滿動力。

點擊聽陳蕾-《Run Away》feat. Jan Curious

4.AGA江海迦-《小問題》

行山不能一味衝，要懂得找空間讓自己回下氣，最重要因應自己體能而為，俏俏放緩腳步也不為過，其他一切都是小問題。

點擊聽AGA 江海迦 - 《小問題》

5.蘇慧倫-《氣溫37度的遐想》

延續以上歌曲的Chill Vibe，讓你好好回氣之餘不妨停一停欣賞身邊美景，就算要打個卡也沒人會怪你，不過切記帶走所有個人物品及垃圾。

點擊聽蘇慧倫-《氣溫37度的遐想》

6.Kiri T-《IDontBelieveInClosures》

聽完國語歌不妨聽聽英文歌，本地唱作才女Kiri T的《IDontBelieveInClosures》是不少fans的首選，不論旋律的走向與律動感都非常有記憶點，而且她充滿魅力的聲線帶你的思緒飄到另一個空間。

點擊聽Kiri T-《IDontBelieveInClosures》

7.衛蘭-《Rainbows》

流汗是開心事，每次完成一趟旅程都有achievement unlocked的感覺，消耗完一輪體力後，是時候讓自己好好休息，讓Janice的聲線為你驅走疲累，今晚有覺好瞓。

點擊聽衛蘭-《Rainbows》