5個出過唱片的影視女星　一個拍過三級片一個港姐冠軍你估到未？

新冠肺炎疫持續，大家盡可能都避外出，留在家中太悶總要找些樂子。有研究指人過了30歲就不再聽新歌，或許你的playlist也很久沒更新，甚至你從來都沒有整理過playlist這回事。既然暫時樂壇因為疫情關係沒太多新作推出，倒不如找些驚喜。現在為你盤點5個「唔知你唔知做過歌手的女藝人」。

1.葉玉卿

8、90年代風靡一時的豔星葉玉卿身材出眾，外貌姣好，在大銀幕的演出「謀殺」了不少男士。1991年拍過三級片聲名大噪後，食住個勢在1992年簽約飛圖加入樂壇，推出經典金曲《擋不住的風情》，由外型到線聲都極盡誇惑，是不少男士午夜夢迴想起的歌，難怪當年專輯一推出就衝破白金銷量。

1992年推出的《擋不住的風情》打破白金銷量，成績驕人。(網上圖片)

2.譚小環

譚小環1994年成為香港小姐冠軍，到1997、1998年推出過兩張唱片，又邀請到已故巨星羅文擔任唱歌老師，亦與鄭伊健合唱過《如果天空要下雨》，個人代表作有《最差情人》。譚小環曾主持過《勁歌金曲》，因此認識唱片界的人，繼而膽粗粗挑戰自己的歌藝而加入樂壇。她在近年一個訪問中提過，回望當年自己的歌藝實在不行，但還是硬著頭皮頂硬上，更曾被指唱歌難聽，幸好她豁達捱過那低谷。

對年輕的讀者來說，認識譚小環可能是因為渣哥，但其實她當過歌手出過專輯。(資料圖片)

3.李婉華

李婉華現年51歲早已淡出娛樂圈定居加拿大，早排TVB重播《卡拉屋企》時讓年輕一輩的讀者一睹她的風采。她在1994年推出過唱片《藍》，暫時網上只尋得同名歌曲《藍》(點擊收聽)，知道這首歌的讀者都一定有相當的閱歷。

李婉華在1994年推出過專輯《藍》。(網上圖片)

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4.吳君如

吳君如在電影、電台、電視的表現大家都有印象，主持過《她他她打到嚟！》、演過洪興十三妹，演過《家有喜事》的家嫂等等深入民心的角色。其實她在1992至1995年期間推出過5張唱片。其中《恭喜發財利是來》一曲更成為過903的冠軍歌。2001年更與劉德華合唱過《愛君如夢》(點擊收聽)，成為同名電影的主題曲。

吳君如在銀幕前經常飾演「大癲大廢」的角色，但其實她推出過唱片，不只是懂得搞笑。(資料圖片)

5. 鄺文珣

年輕一輩對鄺文珣這個名字或許有點陌生，但只一看照片便會「哦」一聲，事關她演過很多劇集，《真情》、《刑事偵緝檔案III》、《洗冤錄》等劇集，大家對她幕前演出應該都一定有印象。原來她於加拿大約克大學音樂系畢業，2002年在台灣推出過專輯《幸福後樂園》一圓歌手夢。