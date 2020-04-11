MIRROR成員Jer邀Dear Jane合作為港人打氣：祝大家在亂流下平安

疫情肆虐全球，大家都應盡量留在家中避免外出。MIRROR成員Jer（柳應廷）決定用音樂為港人打氣，更邀請了Dear Jane齊齊Jam歌，用歌聲陪伴在家中的你。他們分別錄製了阿Jer的個人單曲《水刑物語》，以及Dear Jane的新歌《銀河修理員》及Hit爆的《無可避免》。

MIRROR成員Jer邀請了Dear Jane齊齊Jam歌。（YouTube影片截圖）

阿Jer參加《全民造星》後，一直未有機會在公開場合以Band友身份演出。今次與Dear Jane合作，將《水刑物語》用Band Sound重新編曲，出來的感覺比原曲更有爆發力，阿Jer直言好感動：「好多謝Dear Jane為《水刑物語》編嘅band version！希望你地都鍾意呢個版本。」網民大讚好聽，仲話阿Jer的歌聲直擊心臟。

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Dear Jane主音Tim同阿Jer合唱的《銀河修理員》網民同樣Like爆，大讚二人的歌聲非常夾，令成首歌更和諧，更好聽。今次的合作，對阿Jer來說別具意義，令他回想起出道前busking的日子：「無論夾band定busking，Dear Jane嘅歌對我嚟講都有好大嘅意義，今次可以同佢哋一齊夾歌真係好開心！祝大家在亂流下平安呀！」這首歌的歌詞正好適合用來為大家打氣，「祝你在亂流下平安」。

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