菊梓喬宣傳新歌寫台港跨國拍攝　火速刪tag：希望大家唔好誤會

近日網絡上掀起一場中港台泰的大戰，就著中港台的主權問題展開連日的網絡罵戰。而「星夢一姐」菊梓喬昨日在社交平台上宣傳新歌時，也不小心陷入這場漩渦當中，更險成「#nnevvy事件2.0」。準備在5月推出新歌的菊梓喬，近日正為MV進行拍攝工作，昨日在社交平台叫樂迷猜想新歌歌名時，透露新歌MV分別在台灣及香港進行拍攝，更台灣香港的Hashtag前面寫上跨國拍攝，引起不少爭議。

日前Hana在社交平台上宣傳下月推出的新歌，不小心寫上跨國拍攝的敏感hashtag。 (網絡擷圖)

不過Hana平時都好識做，Po勁多靚相，深信唔會有人嬲佢嘅！

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不過Hana的反應亦非常快速，在發帖20分鐘後發現自己的發言處於敏感領域，立即就刪走「#台灣香港」及「#跨國拍攝」兩個hashtag，以免成為另一個網民的「集火地」。可惜菊梓喬快手刪tag，也不及網民在電光火石間便將其截圖。星夢CEO何哲圖接受傳媒訪問時為Hana解話：「Hana意思係講MV嘅拍攝地點，不過一時寫錯咗，又講得唔太清楚，已經立即更正，希望大家唔好誤會。」