Lady Gaga大搞抗疫慈善演唱會　香港兩代歌神都有份演出！

美國流行樂壇天后女神Lady Gaga早前（4月7日）宣佈，她將參加4月18日（星期六）由世界衛生組織及全球公民（Global Citizen）合辦的「One World: Together at Home」直播慈善音樂會，並邀得前Beatles成員Paul McCartney、歌手Billie Eilish等歌手及音樂藝術家參與，一起向前線醫護人員致敬，募款費用將用來協助待在第一線的醫護團隊。

「One World: Together at Home」音樂會的完整演出名單今日出爐，除了國際知名的Celine Dion、Jennifer Lopez、Taylor Swift等過百名歌手會參與外，香港亦有兩位代表，就是兩代歌神陳奕迅與張學友。而主持方面貼有名咀Jimmy Fallon、Jimmy Kimmel及Stephen Colbert擔任。

Lady Gaga發起「One World: Together at Home」直播慈善音樂會，希望為醫護打氣及募款。 (網絡圖片)

「One World: Together at Home」音樂會的完整演出名單今日出爐，除了國際知名的Celine Dion、Jennifer Lopez、Taylor Swift等過百名歌手會參與外，香港亦有兩位代表，就是兩代歌神陳奕迅與張學友。而主持方面貼有名咀Jimmy Fallon、Jimmy Kimmel及Stephen Colbert擔任。