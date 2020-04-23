羅志祥周揚青分手　一隻經典舞步透露小豬天性多情

羅志祥（小豬）與拍拖九年的網紅女友周揚青（Grace）今日驚爆分手消息，女方透露二人已經分開一段時間，原因是小豬曾多次瞞騙Grace並出軌，更與旗下女藝人有長期不正當男女關係。其實小豬天性多情，曾經也在公開活動當中笑說：「我是一個好色的男人，如果為了紅十年而不談戀愛，我寧可不要紅！」故此除了在小豬的音樂作品能看出他多情一面外，曾經一支經典舞步也成為了他的代表作，更因此鬧上法庭。

今日周揚青驚爆與羅志祥分手。 (網絡圖片)

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2011年，羅志祥在《舞法舞天 一萬零一夜》世界巡迴演唱會中，表演了一段長達三十秒的高強度舞步，就是對空前後抖動下體，不過由於姿勢實在令人想入非非，被不少網民「空幹舞」來形容，而小豬亦被冠以「亞洲空幹王」的稱號，香港的網民則更為直接，將這舞步稱為「光速XX舞」及「雙手打XX」。而羅志祥得悉網民反應後，不但沒有感到被貶抑，反而引以為傲。

2011年羅志祥的一段經典演出爆紅，更被網民笑稱為「光速XX舞」。 (影片擷圖)

不過這個舞步也曾鬧出法庭風波，由於羅志祥的簽名會有一個特殊慣例，粉絲只要購買三張羅志祥的唱片，就可以與羅志祥合拍照片；只要購買五張，就可以與羅志祥擁抱（俗稱「三拍五抱」）。2015年時便被台灣知名主持人陳沂公開批評：「如果你真的像自己講的那麼愛歌迷的話，那應該只要有來簽名會，都可以拍照跟抱抱啊！三拍五抱根本就是用肉體來斂財，『亞洲空幹王』祥祥這種行徑跟賣淫小模有什麼兩樣？」最後小豬向她提告，因「賣淫小模」屬人身攻擊，最後陳沂判賠新臺幣30萬元，並須在四大報紙頭版道歉。

台灣知名主持人陳沂曾公開批評羅志祥。 (網絡圖片)

雖然多年來，不多不少也有網民戲稱羅志祥這支「光速XX舞」靈感來自他過於豐富及精采的社交生活，畢竟作為亞洲天王，身邊的女性友人又怎會少？加上藝術創作大多也源於生活，網民會這樣想也是無可厚非。不過其實小豬的「空幹舞」卻是有跡可尋，此舞蹈最早可追溯至1980年代末期Michael Jackson的表演，《Smooth Criminal》MV當中就有類似的舞步，不過經多年來的演化及改良，才成為了羅志祥的「空幹版」。