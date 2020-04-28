梁漢文十月開紅館演唱騷無懼疫情：我哋一定要有信心向前行！

梁漢文今日（28/4）透過社交平台宣布將於今年10月尾舉行人生第五個紅館演唱會，在疫情陰霾下，今年香港的演唱會也全數取消，不少音樂從業員也大呻冇工開、手停口停，Edmond今次宣布再開紅館騷，無疑對業界是一個好消息，亦讓從業員們看到曙光。

Edmond今日戴上口罩，宣布10月尾開紅館的喜訊。（影片擷圖)

當然，現時疫情未完全受控，Edmond在4月尾便宣布半年後開紅館，會否是言之過早？梁漢文回覆傳媒時表示：「唔單止我同我公司有信心，我覺得我哋所有人都要有信心，唔可以畀呢個疫情打到所有事情停頓晒。我哋一定要向前行，一定要抱住樂觀積極態度去面對將來，我有信心10月嘅時候大家都可以回復正軌，希望到時可以同大家分享一個好精采嘅演唱會。」

雖然演唱會的日期定了下來，不過相關細節Edmond也坦言未想得太仔細：「而家開始構思緊演唱會用咩包裝，大家都一齊經歷咗呢個全世界都受影響嘅階段，到底我哋應該點踏出呢步去呈現演唱會，仍然初步構思當中。不過嚟緊我會出新歌，因為我已經好耐冇唱新歌畀大家聽，所以最近都錄緊新歌，同埋要健身操返fit。呢段時間同大家一樣都係stay home，唔覺意食多咗，好彩仲有半年時間，希望半年後可以用最好嘅狀態同大家見面。」