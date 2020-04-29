謝東閔經歷《最冷的一天》　好男人形象堪稱暖男之最

謝東閔（Brian）上月推出個人音樂作品《最冷的一天》，作為劇集《慶餘年》的港版主題曲，乘著劇集熱度在內地已超過8000萬點擊，而香港方面亦登上過iTunes廣東歌排行榜第一位，Youtube上亦有超過35萬的觀看次數。參加《超級巨星2》出道，向著歌手的夢想出發，今次《最冷的一天》得到的成績無疑對Brian來說是一種極大的鼓勵，諷刺的是一個月內，Brian經歷了最光輝的時刻，同時也跌入最心痛的深淵。

早前謝東閔推出《最冷的一天》，乘著劇集《慶餘年》的熱度，歌曲也非常受歡迎。 (MV擷圖)

朱智賢被爆與人夫黎振燁於車廂幽會，事發2日後，今日（29/4）與朱智賢舉行記者會交待事件，一同出席的竟然不是黎振燁，而是朱智賢的多年來的緋聞男友謝東閔，雖然記者會上沒有講明，但朱智賢和謝東閔的關係亦隨之變得不言而喻。記者會上，謝東閔聲淚俱下的表示：「我會陪你走過呢一關！可能係一時間有啲迷失，我自己都有少少責任，可能我成日掛住工作，疏忽咗佢。」不知道事緣的旁人，分分鐘以為做錯事的是謝東閔，不過亦因Brian的「霸氣」宣言，才避免女方成為焦點，將責任攬到自己身上，實在是暖男的典範。

事件過後，不少人紛紛再到Youtube聽《最冷的一天》朝聖，更留言表示：「今日對謝東閔黎講真係最冷的一天。」重新審視這首作品，的確特別適合謝東閔的痴情形象，拍拖約3年，深信二人也經歷過愛情路上的風風雨雨，今次東窗事發謝東閔仍對女方不離不棄，其痴情的程度，可比《最冷的一天》的歌曲文案，當中寫到：「情定於初見之時，然而日子在過、關係在變，當初那份單純直接的情意，往往歷盡滄海後才記起有多美好。一生一世一雙人，人生總有一個讓你難以忘懷的人。」若果二人連這一關也能走過，深信往後的關係將變得難以動搖。

東窗事發後，不少網民也到《最冷的一天》MV留言區朝聖