【相信未來】莫文蔚林彥俊合唱2003年SARS勵志歌　為醫護人員打氣

新冠肺炎疫情持續，近期國內外都曾舉行網上慈善演唱會，為前線醫護及廣大市民打氣。內地昨晚開始一連三日的《相信未來》義演，香港歌手方面有王菲、陳偉霆、G.E.M.鄧紫棋、容祖兒及李克勤亮相首晚演出，今晚就有Karen莫文蔚接力。

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Karen與內地歌手林彥俊隔空合唱2003年SARS時期的勵志作品《You Are So Beautiful》，她隨後表示：「這首歌是我2003年的時候寫的，因為剛剛（那時候）經歷過SARS。今天在這裡用這種方式，重新跟大家分享這一首歌，我覺得實在是太有意思了，所以希望你們喜歡，大家一起加油，希望很快可以回來跟大家見面。」除Karen外，今晚還有汪峰、HAYA樂團、周筆暢等實力派歌手獻聲。

莫文蔚與林彥俊隔空合唱2003年作品《You Are So Beautiful》。（影片截圖）

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