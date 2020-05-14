黃偉文《命硬》初稿成功出土　樂迷推到衛蘭派台《她整晚在寫信》

上月Wyman黃偉文開始在IG上分享填詞生涯中的歌詞原稿及初稿，其中一份最讓樂迷注意到的，便是2005年為側田寫《命硬》的初稿。當時Wyman透露，歌曲本身由女歌手所唱，原本歌名也不叫《命硬》，而是《她整晚在寫信》，內容大概就是《奇洛李維斯回信》的二戰版。不過當時種種原因關係，歌曲曾落在兩位女歌手手上，但最後也未能成事，而其中一位就是當年仍是新人的衛蘭。

當Wyman分享這段歷史時，衛蘭才晃然大悟：「一向都好鐘意呢首歌，記得好多年前仲喺台上同側田合唱過。其實我從來都唔知道，原來呢首歌曾經有諗過俾我唱。」在樂迷一再要求下，衛蘭昨日終於正式將《她整晚在寫信》正式派台，原汁原味將歌詞原貌呈現。黃偉文看到心愛作品終於在15年後出土，顯然相當感動，他在IG上留言：「好多年之後，如果問這個大疫年在我生命中居然留下過什麼美好的東西，大概就是這些無心撮合的人間溫暖，幾首曾經錯失作品，在人與人之間最應該保持距離之際，神奇地用另一種形式越走越近，在深夜的社交網路上開出一株株奇花異卉，為需要的人吐露著芬芳。」

社交網絡的奇妙在於，樂迷終於擁有他們的選擇權，即使一首作品多年前因種種原因未能面世，在樂迷的推動下，也總有機會被「推到上架」，不需經傳統唱片公司的各種審查而埋沒了好作品。而今次衛蘭的演繹也顯然讓樂迷非常受落，有樂迷留言表示：「完全變咗新歌咁聽！」更有人要求Wyman舉辦初稿展，甚至將初稿集合起來，灌錄成數張大碟推出。而Sammi鄭秀文早前又試唱Wyman多年前寫下《如何掉眼淚》的初稿《除夕》，初稿系列如此受歡迎，搞不好樂迷的美夢真的有機會成真。