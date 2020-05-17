Edan@MIRROR惡搞Jer《水刑物語》MV　放低偶像包袱令網民笑到缺氧

近期男子組合MIRROR成員頻頻有新搞作，今次輪到Edan（呂爵安）。他最近開始經營自己的YouTube頻道，在直播期間更展現音樂天賦，利用電腦樂譜軟件拆解隊友姜濤新作《蒙著嘴說愛你》，近日更透過惡搞Jer（柳應廷）《水刑物語》的MV正式宣布開台。

欣賞以下圖輯嗰陣記得留意左下角，睇下Edan點樣邊惡搞邊還原！（按圖放大）（《水型物語》影片截圖）

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Edan在影片名中將原作名稱改為《水型物語》，為這次惡搞揭開序幕。Edan一邊呈現惡搞成果，一邊在左下角播放《水刑物語》MV，方便網民對比。遇到無法拍攝的畫面，Edan直接在原片Key上自己的臉，尾段更用鄉音扮走音，十分搞笑。最後Jer更現身彩蛋，片頭Edan拿起膠樽喝下黃色飲料，片尾卻發現這個膠樽是Jer用作小便。

Click入嚟睇下Edan認真而不忘搞笑嘅一面！（按圖放大）（資料圖片）

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網民看完惡搞片段後直指笑到缺氧，更呼籲：「重酬金，搵人幫手搵翻佢哋個偶包（偶像包袱）！」不過搞笑以外，今次Edan成功還原《水刑物語》的MV，加上翻唱有一定水準，因此得到網民肯定，又指：「等緊呂爵安出歌，牙柳（Jer）cover！」